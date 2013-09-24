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مساعدات جزائرية لمدغشقر لمكافحة الجراد

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مساعدات جزائرية لمدغشقر لمكافحة الجراد مساعدات جزائرية لمدغشقر لمكافحة الجراد

قررت الجزائر التبرع بـ 30 ألف لتر من المبيدات الحشرية لمدغشقر، لمساعدتها على مكافحة الجراد، جاء ذلك فى بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية صدر أمس الاثنين، مؤكدا أنه يأتى فى إطار التضامن الجزائرى مع الدول الأفريقية .

وأكد بيان الخارجية أن الجزائر قررت أن تكون تقديم المساعدة لمدغشقر فى مواجهة أسراب الجراد الصحراوى عبر توفير المبيدات الحشرية اللازمة، وذلك استجابة لطلب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو.
> وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات ـ التى تتم بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمى ـ جزء من الحملة الأولى لبرنامج مكافحة الجراد الصحراوى فى مدغشقر.

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