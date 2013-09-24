أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عشيرة أردنية تمهل الحكومة 10 أيام للإفراج عن معتقلين

Google+ Print
عشيرة أردنية تمهل الحكومة 10 أيام للإفراج عن معتقلين عشيرة أردنية تمهل الحكومة 10 أيام للإفراج عن معتقلين

نظم أبناء عشيرة "الخلايلة"، التى تنتمى لكبرى قبائل الأردن "بنى حسن" أمس الاثنين، وقفة احتجاجية فى منطقة عوجان بمحافظة الزرقاء، شرقى العاصمة عمان، أمهلوا خلالها 10 أيام للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وطالبوها بتوظيف أبنائهم.

وقال عدد من أبناء العشيرة خلال لوقفة: "فى غضون 10 أيام إن لم تفرج الحكومة عن أبنائنا المعتقلين وتوظف أبناءنا ستتحول منطقتنا إلى منطقة ثوار".

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، اعتقلت الجهات الأمنية كلا من حسن ودخل الله وبكر وفارس الخلايلة، على خلفية التسلل إلى سوريا والقتال ضد الجيش السورى، فى حين يخشى عبد الله الخلايلة الذى قاتل مع تنظيم القاعدة فى اليمن، العودة خوفا من "بطش" المخابرات العامة الأردنية، بحسب قيادات فى العشيرة.

واتهم إبراهيم الخلايلة، وهو شقيق أحد المعتقلين، الحكومة بمعادة أبناء العشيرة كونها اعتقلت أبناء الخلايلة وأفرجت عن أبناء لعشائر أخرى، مهددا بالتصعيد إذا لم تفرج الحكومة عنهم.

وقال إبراهيم فى تصريحات صحفية على هامش الوقفة إن "أجداد عشيرة الخلايلة قاتلوا مع صلاح الدين (الأيوبي) وساهموا فى تحرير بيت المقدس، وكان أبناء هذه العشيرة دائما فى صفوف المجاهدين والمدافعين عن الإسلام، وأكبر مثال على ذلك أمير الاستشهاديين أحمد فاضل نزال الخلايلة، المعروف بأبى مصعب الزرقاوى، الذى قاتل ضد أعداء الدين فى العراق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج