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اليوم.. مسيرات حاشدة للشعب الفلسطينى لنصرة "المسجد الأقصى"

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اليوم.. مسيرات حاشدة للشعب الفلسطينى لنصرة "المسجد الأقصى" اليوم.. مسيرات حاشدة للشعب الفلسطينى لنصرة "المسجد الأقصى"

تنطلق اليوم الثلاثاء من باب العامود بالقدس المحتلة مسيرة حاشدة لجماهير الشعب الفلسطينى، دعت إليها العديد من الفصائل والقوى الفلسطينية نصرة ودفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مؤسسة "الأقصى للوقف والتراث"، إن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى تشهد هذه الأيام عدواناً سافرا من الاحتلال الإسرائيلى وأذرعه التنفيذية المختلفة، وذلك من خلال مسيرات تهويدية وأخرى تلمودية، وأبرزها موجة اقتحامات وتدنيس المسجد الأقصى من المستوطنين والجماعات اليهودية.

كان مستوطنون متطرفون اقتحموا برفقة حاخامات إسرائيليين صباح أمس الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة" وسط حراسة شرطية مشددة.

وقال رئيس هيئة المرابطين بالقدس يوسف مخيمر، فى تصريحٍ له إن عشرات المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى على شكل 3 مجموعات؛ كل مجموعة برفقة حاخام إسرائيلى.

وأضاف أن المستوطنين ينتشرون فى أنحاء متفرقة من الأقصى ويؤدون بعض الشعائر التلمودية فى ظل تواجد مكثف لشرطة الاحتلال، موضّحًا أن الوضع فى المسجد غاية فى التوتر، مشيرًا إلى أن المئات من طلاب العلم يرابطون منذ صباح الأمس الباكر داخل المسجد وكذلك طلاب مدارس القدس الذين يواصلون التكبيرات رفضًا لتلك الاقتحامات والاعتداءات على الأقصى.
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