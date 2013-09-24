وزير الخارجية الكويتى يشارك فى الاجتماع الوزارى لجامعة الدول العربية

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فى الاجتماع الوزارى لجامعة الدول العربية، الذى عقد على هامش أعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

> وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع فى سوريا، والقضية الفلسطينية وعملية السلام، ومواضيع أخرى مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

> وكان الشيخ صباح خالد قد وصل إلى نيويورك يوم "الجمعة" الماضى، ضمن الوفد الكويتى الذى يرأسه الشيخ جابر الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة فى أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.