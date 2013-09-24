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طلاب موريتانيا يشاركون فى تأسيس اتحاد طلابى مغاربى

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طلاب موريتانيا يشاركون فى تأسيس اتحاد طلابى مغاربى طلاب موريتانيا يشاركون فى تأسيس اتحاد طلابى مغاربى

وقّع الاتحاد الوطنى لطلبة موريتانيا، أمس الاثنين، بالعاصمة المغربية، الرباط، على بروتوكول تعاون طلابى مع عدد من المنظمات الطلابية المغاربية؛ من أجل إنشاء اتحاد طلابى على مستوى دول المغرب العربى.

و يعد الاتحاد الوطنى لطلبة موريتانيا أكبر نقابة طلابية موريتانية، وتأسس فى 13 مايو من العام 2000.

وقال الأمين العام للاتحاد محمد سالم ولد عابدين، فى بيان له، إن من بين المنظمات الطلابية الموقّعة على الاتفاق منظمة "التجديد الطلابى المغربية" (الجناح الطلابى لحزب العدالة والتنمية الحاكم)، و"الاتحاد العام التونسى للطلبة" (المقرب من حركة النهضة)، و"الاتحاد الوطنى لطلبة موريتانيا" (المحسوب على التيار الإسلامى بموريتانيا).

ولفت البيان إلى أن الهدف من إنشاء اتحاد طلابى مغاربى "تعزيز العمل المشترك بين الدول المغاربية والاستجابة لمطالب الشعوب المتزايدة فى تحقيق الاندماج والوحدة وتدعيم عرى التواصل على مختلف الأصعدة".

وأوضح عابدين أن البرتوكول تم تدشينه على هامش المؤتمر الخامس لمنظمة "التجديد الطلابى المغربية"، الذى نظّم مؤخرًا بالمغرب، بحسب البيان.

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