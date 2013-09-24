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دراسة: فيروس "ميرس" ينتقل من الحيوان للإنسان ومشابه لنزلات البرد

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دراسة: فيروس "ميرس" ينتقل من الحيوان للإنسان ومشابه لنزلات البرد دراسة: فيروس "ميرس" ينتقل من الحيوان للإنسان ومشابه لنزلات البرد

نشرت مجلة "لانسيت" البريطانية المتخصصة، بيانا عن دراسة بريطانية - سعودية ترجح انتقال مرض ميرس الذى يصيب الرئة من الحيوانات إلى الإنسان، إذ حصل الباحثون فى الرياض على عينات من الجهاز التنفسى لمرضى من وحللوا الصفات الوراثية لفيروس " ميرس " بشكل مكثف، فتبين وجود 3 فصائل مختلفة من هذا الفيروس.

وذكر موقع " Deutsche Welle " أنه من خلال الدراسة التى شارك فيها باحثون من معهد "ويلكام تراست سانجر" فى هينكستون وجامعة لندن والعديد من المعاهد العلمية فى السعودية، تبين وجود حالات مجهولة حتى الآن من الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى هذا المرض وحالات لم تظهر أعراض الإصابة بها.

وأشير إلى أن فيروس " ميرس " هو من مجموعة الفيروسات التاجية التى تصيب الطيور والحيوانات الثديية، وبحسب دراسة سابقة من الممكن أن تكون الخفافيش المصدر الأول لهذا الفيروس.

ويذكر أن الكثير من الجوانب المتعلقة بالفيروس مازالت مجهولة، حيث إن المعلومات الحالية المتعلقة به مازالت قليلة ولا يوجد له لقاح مضاد أو علاج، أما أعراض المرض فهى شبيهة بأعراض نزلات البرد، ومن الممكن أن تتسبب الإصابة فى الفشل الكلوى والتهابات حادة بالرئتين.

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مصر 365

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