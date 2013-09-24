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مصر تشارك فى مؤتمر "الجمعية الخليجية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى" بدبى

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مصر تشارك فى مؤتمر "الجمعية الخليجية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى" بدبى مصر تشارك فى مؤتمر "الجمعية الخليجية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى" بدبى

يعقد المؤتمر السنوى للجمعية الخليجية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بالتعاون مع الجمعيات المصرية للكبد والجهاز الهضمى فى الفترة من 3: 6 من أكتوبر المقبل بدبى.

يشارك فى المؤتمر أكثر من 400 طبيب من أطباء الكبد بالدول العربية من والإمارات والأردن والبحرين و25 طبيبا مصريا من كبار أطباء الكبد.

كما يشارك فيه عدد من الخبراء الأجانب يناقش المؤتمر الجديد فى تشخيص وعلاج أمراض الكبد.

وصرح الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ورئيس الجمعية القومية للكبد والجهاز الهضمى وأحد المشاركين فى المؤتمر، أنه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، حيث يتم عرض الخبرات المصرية لعلاج فيروس سى والنتائج التى اكتسبها المصريون فى الفترة السابقة عن علاج فيروس سى وكيفية الاختيار الجيد للمريض والتدقيق قبل وضع المريض على خريطة العلاج، وذلك لكى نصل إلى زيادة نسبة استجابة المريض للعلاج وبأقل أعراض جانبية.

وقال، إنه سيلقى محاضرة فى المؤتمر تتعلق بضرورة إجراء منظار على الجهاز الهضمى العلوى قبل بدء العلاج، وخصوصا فى نظرا لانتشار فيروس سى نتيجة الإصابة بالبلهارسيا منذ سنوات، لأنه وجد أن هناك أكثر من40% من هؤلاء المرضى يعانون من دوالى بالمرىء، وبالتالى لن يستجيبوا للعلاج بالإنترفيرون طويل المفعول.

وأوضح أن المؤتمر يناقش الطرق الحديثة لعلاج فيروس بى والنتائج المشجعة خلال الـ5 سنوات الماضية لعلاج فيروس بى بالجيل الثالث من الأدوية "بالأنتى كفير والتينوفوفير"، حيث أعطت هذه المجموعة من الأدوية استجابة وصلت إلى 94% .

ويتم كذلك مناقشة مضاعفات التليف الكبدى مثل الاستسقاء ونزيف دوالى المرىء ويتم عرض الخبرات المصرية مثل عمليات ربط دوالى المرىء التى يمكن استخدامها حتى فى الحالات الحادة وتعطى نسبة استجابة عالية وبدون مضاعفات.

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مصر 365

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