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الإعلان عن القواعد الاسترشادية المصرية لأورام الكبد

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الإعلان عن القواعد الاسترشادية المصرية لأورام الكبد الإعلان عن القواعد الاسترشادية المصرية لأورام الكبد

تعقد وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وجمعية سرطان الكبد المصرية المؤتمر الدورى للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت عنوان "نحو تطبيق القواعد الاسترشادية المصرية لأورام الكبد الأولية" للإعلان عن بدء فعاليات تطبيق القواعد الاسترشادية المصرية لأورام الكبد الأولية بالمعهد القومى للتغذية، يوم الأربعاء الموافق 9 من أكتوبر المقبل.

وصرح الدكتور محمد على عز العرب أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد ومقرر عام المؤتمر، بأنه سيتم الإعلان عن التطبيق العملى للقواعد الاسترشادية المصرية لعلاج سرطان الكبد والتى أقرته وزارة الصحة مؤخرا.

يشارك فى المؤتمر الأطباء العاملون فى مجال تشخيص وعلاج سرطان الكبد
> وسيحاضر فيه الأطباء المتخصصون فى تشخيص وعلاج الأورام من مختلف الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يفتتحه الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان والدكتور أشرف إسماعيل أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتور أحمد الدرى رئيس جمعية سرطان الكبد المصرية.

جدير بالذكر أنه سيعقد مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر.

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مصر 365