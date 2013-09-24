أمير الشرقية يزور الجبيل.. ويطلق مركزها الحضاري ب50 مليوناً

رحب أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التفقدية لبلدية محافظة الجبيل اليوم (الثلاثاء)، التي تأتي ضمن زياراته التفقدية لمحافظات ومدن المنطقة، للاطلاع على سير مشاريعها التنموية وحرصه الدائم على متابعة المشاريع كافة. وأفاد أمين الشرقية أن الأمير سعود بن نايف سيضع حجر الأساس لمشروع مركز الجبيل الحضاري، الذي يحتضنه قلب محافظة الجبيل، على مساحة 18 ألف متر مربع، بكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون ريال تم تخصيصها بالكامل لإنشاء المشروع في مرحلة واحدة. ويهدف المشروع إلى خلق تواصل دائم بين أبناء الجبيل وتاريخ مدينتهم، من خلال تعريفهم بتاريخ هذه المدينة العريقة، في حين سينفذ المشروع بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للأمانة "الهيئة الملكية للجبيل وينبع"، بعد أن جرى إعداد دراسة وتصميم المشروع من بلدية المحافظة بالتعاون مع قسم الدراسات والتصاميم بالهيئة.

وروعي في التصميم أن يجمع بين أصالة ماضي الجبيل وحاضرها ومستقبلها، إذ استمد التصميم عراقة الماضي من "برج الطوية" بالجبيل، فصُمم البرج الرئيس في المبنى على شكل "برج الطوية" وهو إحدى القلاع الشهيرة في محافظة الجبيل. ويتكون المشروع من 11 عنصراً رئيسا يبرز من خلالها الأهداف التي صمم من أجلها وهي: مسرح المجتمع، الصالة متعددة الأغراض، المعرض المؤقت، قاعة التدريب، مركز المعلومات، مكتبة المجتمع، مركز الأطفال، مكاتب إدارية، صالة طعام، الخيام الخارجية والسوق الشعبي، الخدمات والمرافق المساندة.

وسيدشن أمير المنطقة الشرقية، المشروع الكترونياً من داخل مبنى بلدية محافظة الجبيل، اليوم الثلاثاء تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة. وقال المهندس الجبير إن محافظة الجبيل تشهد حالياً عدد من المشاريع البلدية التنموية الكبيرة، التي تم تخصيص مبالغ كبيرة لها ضمن موازنة الخير، بهدف راحة جميع مواطني ومقيمي المحافظة.

وأوضح المهندس فهد الجبير أن الموازنة العامة للدولة لهذا العام حملت في طياتها الكثير من مشاريع الخير والنماء التي شملت جميع قطاعات الدولة ومجالات الحياة، مشيراً إلى أن كلفة المشاريع لبلدية محافظة الجبيل للعام الحالي 1434-1435 بلغت 158.5 مليون ريال، واشتملت على مشاريع جديدة بقيمة 124.5 مليون ريال، إضافة إلى زيادة كلفة المشاريع السابقة المعتمدة بموازنة تقدر ب 34 مليون ريال، لافتاً إلى أن أبرز المشاريع التي تم اعتمادها تتمثل في مشاريع الردميات والمتضمنة على مشروع ردم وتسوية الأراضي المنخفضة بضاحية الملك فهد بالجبيل، لاستكمال أعمال الطرق بالمخطط وانشاء الجسور والعبارات فوق خطوط مياه التحلية بالمخطط، إضافة الى مشروعين ردم وتسوية مخطط التعويضات.

وأشار أمين المنطقة الشرقية إلى أن من المشاريع التي تشهدها المحافظة: مشاريع استكمال تطوير الأحياء القديمة، مشاريع لتنمية وتطوير المنطقة المركزية، وهي: مشروع تنمية وتطوير المنطقة المركزية، تنمية وتطوير الطرق الشريانية، بهدف استكمال وتحسين وتطوير الطرق الرئيسية والشريانية المتصلة بالمداخل الرئيسية للمدينة.

وأضاف أن المشاريع تشمل أيضاً: تطوير محطة تصريف مياه الأمطار مع خط الطرد الرئيسي، تجديد محطة تصريف مياه الأمطار، التخلص من النفايات وردم المستنقعات وآليات التخلص من النفايات بالجبيل، إنشاء وتجهيز مختبر البلدية، ومشروع تنزيل وتبتير المخططات.

وقال إن هذه المشاريع والبرامج التي تنفذها البلدية حالياً، تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات البلدية كجزء من مهماتها ومسؤولياتها في ظل الموازنات الكبيرة، معتبراً أن البلدية تسعى لتحقيق التنمية بجميع عناصرها في المحافظة، من خلال خلق بيئة عمرانية ومستوى خدمات أفضل. وأكد أمين الشرقية أن هذه المشاريع تؤكد المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بمتابعة وحرص سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.