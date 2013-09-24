تركي بن عبدالله يرعى احتفالية دارة الملك عبدالعزيز باليوم الوطني

الرياض - محمد السهلي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة مساء اليوم الثلاثاء العديد من الفعاليات التي تنظمها دارة الملك عبدالعزيز وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني وقال الدكتور فهد السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز أن هناك معرض المملكة "وطن وتاريخ") ومعرض "الرياض.. ماضي وحاضر " ومحاضرة بعنوان "رسائل أئمة الدولة السعودية الأسس والمضامين" ويلقيها أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد عبدالعزيز الشايع وذلك في بهو المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع. وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامجها للاحتفاء باليوم الوطني 83 لتوحيد المملكة ويستعرض الدكتور الشايع في محاضرته الدلالات الدينية والقواعد الشرعية التي قامت عليها الدولة السعودية ويستجلي القيم الوطنية والتاريخية في مضامين بعض الرسائل المتبادلة بين أئمة الدولة السعودية منذ نشأتها كون هذه المراسلات المدونة وثائق تاريخية تعبر عن مرحلتها وسماتها العامة وسيطلع سموه قبيل المحاضرة على مكونات المعرضين المصورين ويعبر المعرضان عبر لوحات مختلفة بالكلمة والصورة عن تاريخ المملكة خلال عهودها الثلاثة منذ عهد الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - مؤسس الدولة السعودية الأولى إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعن العاصمة الرياض في الماضي والحاضر في مقارنة تظهر التقدم الحضاري والمدني والاجتماعي الذي وصلت إليه العاصمة بصفتها نموذجاً للمدينة السعودية.