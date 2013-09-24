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آل الشيخ: الاحتفاء بيوم الوطن تحقيق لرؤية جيل معتز بوطنه

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آل الشيخ: الاحتفاء بيوم الوطن تحقيق لرؤية جيل معتز بوطنه آل الشيخ: الاحتفاء بيوم الوطن تحقيق لرؤية جيل معتز بوطنه

    هنأ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز - حفظهم الله ورعاهم - بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية (83 ) لعام 1434ه مؤكدا على أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة وتجديد الولاء وترسيخه في النشء والتذكير بمراحل النمو والبناء التي مرت به المملكة العربية السعودية وجعله حاضراً في أذهان طلابنا.

وأشار آل الشيخ إلى تفعيل الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني في مدارس التعليم العام والتأكيد على إدارات التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة لتنفيذ فعاليات اليوم الوطني في جميع مدارس البنين والبنات لتعمل تلك الفعاليات على تحقيق رؤية جيل معتز بوطنه محافظ عليه مطيع لولاة أمره.

وأضاف آل الشيخ " أن تلك الفعاليات التي يتم تنفيذها في المدارس تأتي انطلاقاً من توجيهات سمو وزير التربية والتعليم الرامية إلى تفعيل هذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء الوطن لتعزيز قيم الانتماء الوطني وإطلاع الأجيال على الدور العظيم الذي قام به موحد المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله في سبيل لم الشمل وتوحيد هذا الكيان والتأكيد على اللحمة الوطنية وتعريف الطلاب والطالبات بالأسس والمبادئ التي اعتمد عليها قادة البلاد في سبيل جمع الكلمة وتوحيد الكيان "

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