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«أدبي تبوك» يعلن نتائج مسابقة اليوم الوطني

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«أدبي تبوك» يعلن نتائج مسابقة اليوم الوطني «أدبي تبوك» يعلن نتائج مسابقة اليوم الوطني

    أعلن نادي تبوك الأدبي نتائج مسابقة اليوم الوطني إذ حصل على المركز الأول الشاعر عبدالرحمن العمري, والمركز الثاني الشاعر عبدالعزيز بخيت, فيما حصل الشاعر جزاع العطوي على المركز الثالث.

وأفاد عضو لجنة التحكيم الدكتور محمد الدوسري أن المشاركات تجاوزت (10) مشاركات, تم استبعاد واحدة منها لعدم استيفائها لشرط القصيدة الفصحى, مشيراً إلى أن النادي نهج في هذه المسابقة فتح باب المشاركات دون النظر إلى الجوانب الفنية كونها مناسبة يقتسم فيها الجميع مشاعر الحب والوفاء لوطن لا تتسع لحبه العبارات. وبين المتحدث الرسمي للنادي عبدالرحمن العكيمي أن المشاركات تم فرزها من قبل لجنة تحكيم متخصصة, مشيراً إلى أن الجوائز ستوزع خلال الأيام القادمة, وذلك ضمن الاحتفال بفعاليات اليوم الوطني.

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