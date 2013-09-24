الشؤون البلدية: «أنظمة إلكترونية» لخدمة المراجعين.. و285 مجلساً للمشاركة في متابعة الأداء

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية في الذكرى الثالثة والثمانين لليوم الوطني النقاب عن إنجازاتها في كافة مجالات العمل البلدي لمشاريع ضخمة تهدف الى الوصول لأرقى معايير الجودة في كافة مجالات الخدمات البلدية بدءا من المرافق والمنشآت البلدية وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية لتيسير الحصول على الخدمات مروراً بمشاريع الرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء وتحديث كافة اللوائح ذات العلاقة بمجالات العمل البلدي ومشاريع الإصحاح البيئي ومكافحة الآفات والنظافة والتخلص الآمن من النفايات.

مخاطر السيول وصولاً إلى تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى مثل الإستراتيجية الوطنية لدرء مخاطر السيول والتي يتم تنفيذها خلال السنوات المقبلة تزامن معها إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات والمراكز الحضرية في جميع مناطق المملكة. كما تبنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الاستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول لمدن وقرى المملكة، وتشتمل الخطة على أربع مراحل، وجرى تحديد الفترة الزمنية للتنفيذ وتحديد المدن ذات درجة عالية من الخطورة لما تختص به تلك المدن من معايير قياسية من حيث كمية الأمطار والطبيعة الجغرافية لها وعدد السكان وحجم الاستثمارات مما يتطلب منحها أولوية في تنفيذ مشروعات تصريف السيول، ويجري العمل على تنفيذ المرحلة العاجلة خلال خطة التنمية التاسعة التي تقدر تكلفتها ب(30,7) مليار ريال، وتقوم الأمانات والبلديات حاليا بتنفيذ ما تم اعتماده من مشاريع للمرحلة العاجلة.

تطوير إداري

ولم تغفل الوزارة عن التطوير الإداري اللبنة الاولى في تحقيق أهدافها، فعمدت إلى إجراء عدد من الدراسات لتطوير الهياكل التنظيمية لجميع قطاعات العمل البلدي والأمانات والأجهزة البلدية بما يواكب المستجدات ويتماشى مع التوجهات المستقبلية. كما عملت الوزارة على دراسة الهياكل الوظيفية لكافة الأجهزة البلدية ووضع الآليات المناسبة لمعالجة القصور والنقص في بعض الوظائف من التخصصات الوظيفية اللازمة وإعداد دليل وصف وظيفي يحدد المهام والمؤهلات والخبرات والتدريب اللازم لطبيعة مهام واختصاصات كل وظيفة وإحداث نقلة نوعية في تطوير إجراءات أداء الأنشطة البلدية واستخدام التطبيقات الحديثة في انجاز المهام وتقديم الخدمات وتفعيل التعاملات الإلكترونية مع توفير قاعدة معلومات شاملة عن الخدمات البلدية.

شركات للتطوير العمراني لتسريع المشاريع وتفعيل الرقابة في مجالات الصحة والغذاء

مرجع قانوني

وفي مجال الاستفادة من تطبيقات التقنية الحديثة أطلقت الوزارة في بداية لعام 1434ه خدمة الاستعلام عن تصنيف المقاولين عبر قناة التكامل الحكومية ببرنامج "يسر" للمعاملات الالكترونية والتي تتيح للمستفيدين الإطلاع على معلومات شركات المقاولات المسجلة في المملكة والاستعلام عن مجالات ودرجات التصنيف الخاصة بالمقاولين من خلال استخدام رقم السجل التجاري لشركات ومؤسسات المقاولات.

خدمات إلكترونية

إضافة الى إنشاء نظام المعلومات البلدي الشامل "بلدي" والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى تقديم جميع خدماتها آلياً للتيسير على المواطنين واختصار الوقت والجهد في مراجعة الوزارة والأمانات والبلديات ويتيح النظام فور تدشينه خلال الأشهر القليلة المقبلة إمكانات هائلة لتبادل المعلومات بين الوزارة والأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة.

ويتضمن النظام قاموساً موحداً للمصطلحات البلدية وقاعدة بيانات شاملة لإجراءات العمل في الأمانات والبلديات ومعايير دقيقة لقياس الأداء من أجل تنمية بلدية متميزة وترسيخ مبدأ الحوكمة في جميع المعاملات كما يتضمن خرائط موحدة ومعتمدة للمدن.

تصنيفات معتمدة

كما أنهت وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراءات تصنيف أكثر من 100 نشاط تجاري ومهني ووضع معايير موحدة لكل نشاط وتوحيد مسميات الأنشطة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة ودليل الأنشطة الاقتصادية الدولية "ISIC4 ".

بيئة الآفات

وفي مجال الإصحاح البيئي تم اعتماد عدد كبير من المشاريع والتي بدأ تنفيذها في 9 مناطق خلال العام الجاري منها مشروع "خارطة بيئة الآفات" يهدف لحصر المواقع التي تتواجد بها الآفات والحشرات والحيوانات الناقلة للأمراض ووضع الخطط الاستباقية لمكافحتها وتم إنجاز المرحلة الاولى منه في المنطقة الجنوبية والعمل مازال جارياً على جميع مناطق المملكة بالإضافة إلى إدارة وتشغيل 18 مشروعاً للدفن الصحي وذلك ضمن الإستراتيجية البيئية في المملكة والتي يجري تنفيذها تحت شعار "بيئتي علم أخضر ووطن أخضر".

سلامة الغذاء

وفي مجال النظافة تم تطوير وتحسين خدمات النظافة وتطوير الشروط والمواصفات الموحدة الواجب توافرها في عقود مشاريع النظافة.

وخصت وزارة الشئون البلدية والقروية الرقابة على سلامة الغذاء بجهود استثنائية فقامت بتحديث لائحة الغرامات والجزاءات البلدية للمخالفات التي يتم رصدها في المنشآت الغذائية وفصل المخالفات التي تعنى بالصحة العامة في لائحة خاصة تضمنت عقوبة التشهير بالمخالفين مع إصدار الأدلة الإرشادية لتجنب حدوث هذه المخالفات في تصنيع أو تسويق أو تداول المنتجات الغذائية والأخذ بأحدث الأنظمة العالمية الخاصة بسلامة الغذاء مثل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP ونظام سلامة الغذاء ايزو 22000 وايزو 2005 وتكليف الأمانات بتنفيذ 5 حملات سنوياً لمتابعة مدى التزام المنشآت الغذائية باللوائح الخاصة بسلامة الغذاء والعاملين في بيعه وتوزيعه وتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين. وفي الجانب الإداري إقرار زيادة بدل طبيعة عمل المراقبين الصحيين بنسبة 15% بما يتناسب مع أهمية دورهم في الرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

البناء السعودي

وواصلت الوزارة خلال العام الجاري جهودها في دراسة أفضل آليات تطبيق كود البناء السعودي في جميع المنشآت للحفاظ على الثروة العقارية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيه الأمانات والبلديات بضرورة الالتزام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشآت الحكومية والعامة حفظ لحقوق هذه الفئة. كما بدأت الوزارة تنفيذ الأمر السامي بإنشاء شركات تابعة للأمانات لتنفيذ المشاريع البلدية في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة وقريباً في بقية الأمانات، لتكون أذرعاً للاستثمار في مجال التطوير العمراني والتنمية البلدية.

رقابة المواطنين

ونجحت الوزارة في إشراك المواطنين في إدارة الشؤون المحلية ومتابعة أداء البلديات من خلال المجالس البلدية والتي بلغ عددها (285) مجلساً بلدياً تتولى متابعة الامانات والبلديات في جميع مناطق المملكة وتكريس لثقافة مشاركة المواطنين في تطوير الخدمات البلدية وحرصا من المجالس البلدية على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين تم تخصيص جائزة للتميز البلدي والتي تأتي ضمن منهجية إيجابية خطتها المجالس البلدية لتحفيز العاملين في المجال البلدي لتحسين أدائهم وخدماتهم المقدمة للمواطنين.

عوائد استثمارية

كما عملت الوزارة على تنمية الاستثمارات البلدية والاستفادة من عوائدها في تنفيذ المشاريع والبرامج الهادفة لتطوير الخدمات من خلال إنشاء الأسواق والمشاريع البلدية.

الى جانب جملة من المشروعات كالإنارة والتشجير وسفلتة الطرق والشوارع وتنفيذ التقاطعات والأنفاق والجسور وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة وتطوير الواجهات البحرية والتي أصبحت رافداً سياحيا. ودعم مسيرة التنمية العمرانية عبر دراسة النطاق العمراني لما يزيد عن "720" قرية وإصدار دليل متكامل للحيازات العمرانية في القرى الى جانب تطوير منظومة الخدمات البلدية ويوضع حجر الأساس لمئات المشاريع العمرانية. ولم تقتصر الانجازات البلدية على إطلاق المشروعات الجديدة بل عكفت على متابعة سير العمل في المشاريع القائمة ضمن خطط وبرامج الوزارة المتتالية.

مشروعات المشاعر المقدسة

وكان لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف نصيب وافر من مشاريع وجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية لخدمة ضيوف الرحمن ومنها تنفيذ قطار المشاعر بمواصفات عالية الجودة وانجزتها نخبة من الشركات العالمية، حيث يستطيع القطار أن ينقل أكثر من نصف مليون حاج خلال 6 ساعات كما يبلغ عدد القطارات عشرين قطاراً ويضم كل قطار أثني عشر عربة بطول 300 متر ويبلغ عدد المحطات تسعة محطات ولكل مشعر ثلاث محطات. ويبدأ مسار القطار من محطة الجمرات ويمر بمشعر منى ثم إلى مزدلفة ومنها إلى عرفات وتقدر الطاقة الاستيعابية 72 ألف حاج في الساعة وهي أعلى طاقة استيعابية لقطار في العالم. ومن أكبر المشروعات في المشاعر المقدسة تنفيذ منشأة الجمرات حيث تتكون من خمسة طوابق قابلة للزيادة الى اثني عشر دورا ومشروع تصريف السيول حيث تم إقامة ثلاثة سدود كبيرة في الجبال الشمالية لمشعر منى وربط السدود بأنفاق خلفها تشبه أنفاق السيارات لتصريف السيول إلى المنطقة الخلفية من المشعر( المعيصم) لتغذية مياه زمزم حيث أن هذه الأمطار أحد روافد بئر زمزم إضافة توسعة عبارات وخطوط ومصارف تصريف السيول السطحية بوادي منى لرفع كفاءة الشبكة القائمة لتصريف المياه السطحية في المشعر. أما في مشعر عرفات فقد تم رفع كفاءة تصريف السيول بالعبارات بشكل فعال وتخطيط وتنظيم مشعر عرفات وتحديد أماكن الخدمات والمرافق ومداخل ومخارج المخيمات وحل مشكلة المناطق المنخفضة والاستفادة من المناطق الجبلية من خلال عمل مدرجات والاستفادة منها في زيادة مساحة التخييم. كما قامت الوزراة بتنفيذ مشروع تصريف السيول في مشعر مزدلفة من خلال الجمع ما بين تصريف السيول بقنوات تصريف للسيول مفتوحة وقنوات أخرى مغلقة مع إنشاء سدين على غرار السدود والقنوات التي أنشئت بمشعر منى. وتبلغ السعة التجميعية للسدين معاً 215 ألف مترمكعب وقد قسم تنفيذ نظام صرف السيول بمزدلفة على ثلاثة مراحل والتي انتهت بانتهاء بناء السدين على الجبال الشمالية مع ربط بين المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، مع تدعيم مشعري منى ومزدلفة بشبكات المياه ودورات المياه باحتياجاتها في موسم الحج من خلال انشاء خزان المليون والذي يسعى الى تخزين مليون متر مكعب. وتبلغ مساحته "90" ألف متر مربع. ويعد اسكان الحجاج بمشعر منى تحدياً لأكبر تجمع سكاني في العالم لصغر موقع ومحدودية مساحته لذا تم تجهيز خيام ذات مواصفات دقيقة لتكون مضادة للأمطار والصخور ومواجهة الحرائق لحفظ الامن السكني للحجاج مرفقة بالخدمات والمرافق والممرات وبطاقة استيعابية لحوالي مليوني حاج والتي تبلغ عددها (45) ألف خيمة بمقاسات مختلفة.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية حظيت منذ إنشائها عام 1395ه - 1975م بدعم كبير ومتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين إدراكاً منها لأهمية الأدوار والمسؤوليات المناط بها ومالها من علاقة وثيقة بحياة الإنسان في كافة أنحاء المملكة.