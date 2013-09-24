أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

المكفوفون في يوم الوطن: نراك يا وطني بقلوبنا

Google+ Print
المكفوفون في يوم الوطن: نراك يا وطني بقلوبنا المكفوفون في يوم الوطن: نراك يا وطني بقلوبنا

    رفع منسوبو جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض (كفيف)، أسمى التهاني والتبريكات، لمقام خام الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله-، ولسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والثمانين للمملكة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر بن علي الموسى في يومنا الوطني نتذكر بإعزاز وافتخار، التجربة الرائدة في بناء المكان، وتنمية الإنسان. تلك التجربة التي قادها الملك الباني، عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، -طيب الله ثراه-، ثم حمل الراية من بعده أبناؤه البررة. حتى بلغت يد خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز. حيث قفزت البلاد في عهده قفزات تنموية نوعية كماً وكيفاً، فطالت عجلة الرخاء كل أرجاء الوطن، وصافحت يد النماء كل من يقيم على ثراه من مواطنين ومقيمين. بل غدت البلاد مقصداً للكثيرين من أبناء العالم يدرسون في جامعاتها، ويتلقون الرعاية والعلاج في مستشفياتها. ويتتلمذون على تجربتها الفريدة في الأمن والإصلاح، والتعاطي مع الانحرافات الفكرية.

وأضاف: وحق لذوي الإعاقة أن يفرحو ويفخرو في يوم الوطن، إذ لم تغفلهم عجلة التنمية، فاتسعت الخدمات التعليمية والعلاجية المقدمة لهم، واتشرت الجمعيات والمراكز التي ترعاهم. بل إن منهم من شملتهم برامج الابتعاث، لإكمال دراستهم في أعرق جامعات العالم.

وأردف رئيس مجلس إدارة جمعية كفيف: إن كان المكفوفون يا وطني لم يروك بعيونهم، فقد تغلغل حبك في أعماقهم، فرأوك بقلوبهم، ورسموك في عقولهم، لوحة عز وفخار، وعطاء وانتماء. فهنيئاً لك يا وطني بأبنائك، وهنيئاً لأبنائك بك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً