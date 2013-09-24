افتتاح المستشفى الميدانى بمحافظة الإسماعيلية أول أكتوبر

أعلن اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية، أن الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قد وافق على التصديق بافتتاح أحد المستشفيات الميدانية الثلاثة المهداة من المملكة العربية السعودية لمصر بمحافظة الإسماعيلية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل.

وتبلغ تكلفت المستشفى نحو 180 مليون جنيه والذى يعد إضافة جديدة لاستكمال المنظومة الصحية بالإسماعيلية، والمساهمة فى رفع العبء والضغط عن مستشفيات الإسماعيلية العام ومستشفى جامعة قناة السويس، وتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة.

يذكر أن المستشفى الميدانى مجهز كعيادات تشمل كافة التخصصات الطبية والعلاجية، ومزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ويدار من خلال مجموعة من الأطقم الطبية والتمريض على مستوى عال، كما يضم صيدلية تقوم بصرف العلاج والدواء على الفور.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى حاليا الإعداد والتنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الصحة والمحافظة، لوضع الآلية الخاصة بكيفية التعامل مع المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم من خلال هذا المستشفى .

وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل بمكتبه اللواء أحمد عبد الحليم مساعد رئيس أركان القوات المسلحة للشئون الطبية والعلاجية، لبحث ومناقشة الخطوط العريضة والتنسيقات الخاصة بالاستعدادات، لافتتاح المستشفى الميدانى الجديد لخدمة أهالى ومواطنى الإسماعيلية، ثم عقد اجتماعا بحضور اللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد درهوس السكرتير المساعد، واللواء عصمت عثمان رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والعقيد محمد عبد الملك المستشار العسكرى، والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بافتتاح المستشفى الجديد خلال الأسبوع المقبل .