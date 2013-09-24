أمير الشرقية يشارك أهالي الجبيل احتفالهم بيوم الوطن

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، احتفالات محافظة الجبيل باليوم الوطني، بحضور محافظ محافظة الجبيل المهنس بدر بن محمد العطيشان، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية، وجمع غفير من المواطنين، وذلك بشاطئ الشباب بمدينة الجبيل الصناعية.كما قام سمو أمير الشرقية بتأدية العرضة السعودية لتنطلق بعدها الألعاب النارية لتضيء سماء الجبيل وسط ابتهاج الحضور.وألقى الدكتور العتيبي كلمة الحفل رحب فيها بأمير المنطقة الشرقية، وصحبه والحضور الكرام، وأشار إلى أن المملكة تعيش منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه -، وحتى عصرنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العديد من التطورات والإنجازات والمشاريع العملاقة المتلاحقة في شتى المجالات، حتى وصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة .وقال «نحن نعيش بفضل الله عز وجل في مدينة الجبيل الصناعية ذلك واقعاً ملموساً ومشاهداً، بما تتميز به المدينة من احترافية عالية في جذب الاستشمارات الأجنبية، في ظل وجود ملاءمة المناخ الاستشماري المناسب والجاذب، والبنى التحتية المتميزة، وفق أعلى معايير الجودة.وأشار إلى أن الهيئة الملكية بالجبيل سخرت طاقاتها وإمكاناتها للاحتفال بيومنا الوطني، ووضعت برامج وأنشطة متنوعة، تلبي كافة تطلعات شرائح وأطياف المجتمع، حيث بلغت تلك الفعاليات أكثر من 20 نشاطاً، كما تضمنت أيضاً فعاليات متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً .ثم ألقى الطالب بندر إيهاب العامري كلمة الشباب نيابة عنهم قال فيها: نرحب بكم ياسمو الأمير، وأنتم تشاركوننا فرحة الوطن، ما يعطي ذلك اليوم رونقاً وجمالاً، وأن هذه النهضة العملاقة في الجبيل وينبع، التي نعيشها في يومنا وحاضرنا لهي دليل وعي قيادة تحمل نظرة ثاقبة بعيدة المدى، ومستقبل مشرق لأجيال الغد إن شاء الله تعالى.وأضاف: إن ذكرى اليوم الوطني تمر بنا تؤكد مدى تلاحم الشعب السعودي مع قيادته، واعتزازهم بماضيهم وفخرهم بحاضرهم وتطلعهم بمستقبلهم، مشيراً إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والداخلي، وإنشاء الجامعات والكليات الفنية والتقنية إلا غيض من فيض لاهتمام الدولة رعاها الله بشبابها وعماد مستقبلها.أعقب ذلك قصيدة شعرية تغنى فيها الشاعر سعد مصلح الشمراني بالوطن الغالي.بعدها قام سمو الأمير سعود بن نايف بالتقاط الصور التذكارية مع مغردي الجبيل، الذين ساهموا في تنفيذ العديد من الحملات التطوعية بالمدينة عرفانا من سموه الكريم بهذا العمل، وشكرهم على تنفيذ مثل هذه البرامج الخدمية والاجتماعية، التي تدل على وعي شباب المنطقة ورقيهم واستثمارهم لأوقاتهم، بما يعود بالخير على المجتمع، ثم التقى سموه بمغردي الحملة الإلكترونية واستمع سموه عن شرح لأهدافها من خالد الصفيان.وستحتضن مدينة الجبيل الصناعية طيلة اليومين المقبلين فرحة اليوم الوطني83 للمملكة باحتفالات متعددة، حيث انطلقت الفعاليات بعروض عسكرية، وعروض للطيران البحري على شواطئ محافظة الجبيل، وعروض بحرية لزوارق قطاع حرس الحدود بالجبيل.ووفقا لإدارة العلاقات العامة للهيئة الملكية بالجبيل تم تجهيز العديد من البرامج والفعاليات الاحتفالية المتنوعة، على شاطئ الشباب وكورنيش الفناتير وكورنيش شاطئ النخيل، وشهدت شواطئ المدينة الصناعية عروضا للطفل وألعابا ترفيهية، وأقيمت أمسية شبابية بعنوان «دام عزك ياوطن»، استهدفت فئة الشباب، بثُت من خلالها رسائل وطنية.وتتواصل فعاليات اليوم الوطني اليوم بأمسيات تنفذها الروضات والمدارس والكليات والمعاهد في أماكن متعددة بالجبيل الصناعية. تشتمل على فعاليات وبرامج وطنية، ابتداءً ببرنامج «شكراً لكم»، الذي تنفذه الجهات والدوائر الحكومية، وبرنامج «وطني الحبيب» للطلاب بمسرح الحويلات، ويوم مفتوح بعنوان «بابا عبدالله» بمركز المعرفة والإبداع، يستهدف ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يشارك مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل بأمسية «أسرة واحدة» لزيارة المرضى، إضافة إلى عرض قوارب النجاة بمسبح الحويلات.وتُختتم فعاليات اليوم الوطني 83 غداً بسباق اختراق الضاحية بمتنزه الدفي، ودوري لكرة القدم بالمركز الترفيهي بالحويلات، وألعاب مائية بالمركز الترفيهي بالفناتير، كما يشارك مركز صدفة النسائي بأمسية تراثية للنساء بعنوان «لك ننتمي»، بمشاركة عضوات نادي الجبيل التطوعى، وأيضاً يشارك النادي الاجتماعي للمتقاعدين بأمسية بعنوان «شكراً أبا متعب»، وتنتهى الفعاليات بأمسية «سعودي وافتخر» بالنادي البحري لأعضاء نادي الجبيل التطوعي بالإضافة إلى مسابقة التصوير الضوئي.إعلان - Ads إعلان - Ads
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