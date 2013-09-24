إطلاق معرض ومسابقات الصور بمشاركة 250 هاويا ومحترفا

خالد البلاهدي (الدمام)

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام الملا أن ذكرى اليوم الوطني ذكرى عز وفخر لكل مواطن، خاصة أنها تذكرنا بتلك الملحمة الوطنية الخالدة التي قادها الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ووحد من خلالها أرجاء الوطن، كما أنها تذكرنا بعزيمة المؤسس عندما وحد البلاد تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله وتسير وفق منهج محدد ورؤية واضحة وشاملة.من جهته قال المشرف العام على الفعاليات عبدالكريم العتيق: إن الفعاليات شملت معرضا للصور المتنوعة، حيث أقيمت مسابقة لأفضل الصور الفوتوغرافية وشارك بها أكثر من (250) مشاركا وتم اختيار (25) صورة فائزة يتم عرضها خلال فعاليات اليوم الوطني. بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة كالعرضة الشعبية والأركان المتنوعة.