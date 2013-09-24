أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إطلاق معرض ومسابقات الصور بمشاركة 250 هاويا ومحترفا

Google+ Print
إطلاق معرض ومسابقات الصور بمشاركة 250 هاويا ومحترفا إطلاق معرض ومسابقات الصور بمشاركة 250 هاويا ومحترفا

 خالد البلاهدي (الدمام)

أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس عصام الملا أن ذكرى اليوم الوطني ذكرى عز وفخر لكل مواطن، خاصة أنها تذكرنا بتلك الملحمة الوطنية الخالدة التي قادها الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ووحد من خلالها أرجاء الوطن، كما أنها تذكرنا بعزيمة المؤسس عندما وحد البلاد تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله وتسير وفق منهج محدد ورؤية واضحة وشاملة.من جهته قال المشرف العام على الفعاليات عبدالكريم العتيق: إن الفعاليات شملت معرضا للصور المتنوعة، حيث أقيمت مسابقة لأفضل الصور الفوتوغرافية وشارك بها أكثر من (250) مشاركا وتم اختيار (25) صورة فائزة يتم عرضها خلال فعاليات اليوم الوطني. بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة كالعرضة الشعبية والأركان المتنوعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية