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تدريب عملي على إطفاء الحرائق في ورشة العمل الطوعي

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تدريب عملي على إطفاء الحرائق في ورشة العمل الطوعي تدريب عملي على إطفاء الحرائق في ورشة العمل الطوعي

 محمد العبدالله (الدمام)

تحت رعاية مدير ادارة الدفاع المدني في محافظة القطيف العقيد راشد صالح المري ومشاركة لجنة التنمية الاجتماعية في حلة محيش أقيمت فعالية الليلة الثانية لمهرجان العمل الطوعي تحت عنوان «مكافحة الحرائق» التي قدمها فريق سنابل التابع للجنة التنمية الاجتماعية في حلة محيش. في بداية الورشة قدم المدرب السيد الجراش شرحا وافيا ومفصلا عن أنواع الحريق وأسبابه ومسبباته، لينتقل بعدها إلى التعريف بطفايات الحريق وأنواعها، واستخدامات كل نوع بما يتوافق مع نوعية الحريق. ثم عرض نماذج للحرائق التي تحدث مستحضرا أمثلة واقعية وحرائق حدثت وكيف تمت مكافحتها وإطفاؤها، كما شرح الملتقى كيفية مكافحة الحرائق فور نشوبها والخطوات الوقائية التي ينبغي اتخاذها وفي نهاية الفعالية تم تنفيذ عملية إطفاء حقيقية.

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