اللجنة الشعبية بكفر الشيخ تعتذر عن استكمال العمل مع المحافظة

عقدت اللجنة الشعبية بمدينة ومركز كفر الشيخ، اجتماعاً بمقر حزب المصريين الأحرار بكفر الشيخ، وقررت تقديم اعتذار عن استكمالهم التعاون مع المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، للعمل فى الشارع لتخليه عن التعامل معهم مباشرة، كما كان منذ بدء العمل فى الشارع ومتابعة رصف الطرق وحل مشاكل المواطنين.

وأضافت اللجنة الشعبية فى بيان لها، أن التعاون مع المحافظ مباشرة كان مثمرا، وكان المحافظ يتصل باللجنة الشعبية مباشرة، ليتابع العمل على الأرض ومدى إهمال أو حرص الجهات المسئولة على حل المشكلات، ويعقد اجتماعات معهم وييسر عمل اللجنة، ولكننا فوجئنا بالمحافظ يكلف العميد حسين الطاهر السكرتير العام المساعد للمحافظة الذى تسلم عمله منذ يومين، بالتعامل مع اللجنة، وبالفعل تم عقد اجتماع معه، ولكننا تأكدنا أن التعامل مباشرة مع المحافظ أفضل، فقدمنا خطاب شكر للمحافظ على تعاونه فى الفترة الماضية، واعتذارنا عن استكمال العمل مع المحافظة.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستعمل على حل مشاكل الأهالى دون التعاون مع المحافظة، ولن تتخل عن الأهالى.