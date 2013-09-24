تعليم القليوبية: مدارس الإخوان المملوكة للأفراد لا يشملها حكم الحظر

أكدت بثينة كشك مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن المدارس الخاصة المملوكة لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين لا يشملها قرار الحظر الذى حكمت به المحكمة أمس الاثنين.

وأضافت "كشك"، أن المدارس المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين عليها رقابة شديدة من قبل الوزارة، مشيرة إلى أن أى مدرسة تخرج عن الواجب التعليمى يتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى.

وأضافت كشك فى تصريحات خاصة لـ"كايرو دار"، تعليقاً على قرار حظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لهم، أن "المدارس المملوكة لشخص إخوانى هى ملكية خاصة له لا تحول إلا بإجراءات معقدة تتم من خلال وزارة التربية والتعليم"، لافتة إلى أن عملها يتم من خلال وزارة التربية والتعليم لكن لا تعود ملكيتها لها.

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