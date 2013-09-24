العرضة تزين احتفالات أهالي الخرج باليوم الوطني

عبدالله القرني (الخرج)
شهد محافظ الخرج المكلف مساعد السالم أمس الأول حفل أهالي الخرج بمناسبة اليوم الوطني وذلك ببرج مياه الخرج.ورفع محافظ الخرج في كلمته أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني المجيد، مضيفا إن ما قدمه المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه في توحيد هذا البلد هي قصة بطولة، ثم أتى من بعده أبناؤه البررة الذين ساهموا في مسيرة البناء.ثم ألقيت قصيدة بالفصحى بعنوان «سعودية» للشاعر شيبان العنزي أعقبها أوبريت الوطن قدمه أطفال روضة درب المستقبل ثم قصيدة نبطية ثم أوبريت حروف الحب قدمه طلاب المحافظة، عقب ذلك تم تكريم أعضاء المجلس البلدي بالخرج السابقين.وأشاد رئيس المجلس البلدي بالخرج سلمان بن عبدالله العثمان الدور الذي قام به أعضاء المجلس البلدي في الدورة الأولى والأعمال التي تصب في مصلحة المحافظة مستشهدا ببعض الإنجازات من أهمها جسر طريق الملك عبدالله وأسواق الخضار والتمور ومشاريع درء أخطار السيول وتصريف الأمطار وإنشاء حدائق، وشكر أعضاء المجلس في هذه الدورة الذين عملوا بروح الفريق الواحد، ووعد بمتابعة العمل مع أعضاء المجلس للرقي بهذه المحافظة.بعد ذلك، بدأ تكريم أعضاء المجلس البلدي بالخرج السابقين وهم:الدكتور محمد التميم، الدكتور فرحان الجعيدي، والدكتور سليمان المسلم، المهندس ابراهيم أبوراس، ومحمد الجهيم، وفيصل محمد الفيصلاء، والمهندس عبدالعزيز الدمخ، وترحيب الدوسري، والمهندس سمير العسكر، والدكتور عبدالرحمن الرفدي.وقد تسلم محافظ الخرج درعا تذكارية بهذه المناسبة من المجلس البلدي.تلا ذلك تكريم الطلاب المتميزين على مستوى المحافظة دوليا ثم إعلان نتائج المسابقة الثقافية لليوم الوطني وفي الختام أديت العرضة السعودية.حضر الحفل مديرو الدوائر الحكومية بالمحافظة والأهالي.