أمير تبوك يدشن مبنى رياض الأطفال بمدارس الملك عبدالعزيز

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية اليوم (الثلثاء) مبنى رياض الأطفال والتمهيدي الجديد بمدارس الملك عبدالعزيز.

وأشار المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية غرم الله بن عبدالله الزهراني إلى أن أسرة المدارس تسعد بزيارة سمو أمير المنطقة وافتتاح هذا المبنى الذي يعد من أرقى المباني التربوية لرياض الأطفال في المملكة، مؤكداً أن لدعم أمير تبوك الفضل بعد الله في تحقيق العديد من الإنجازات العلمية على المستوى المحلي والخارجي.

وبين أن المبنى الجديد قدرت كلفته ب10 ملايين ريال، ويحتوي على 20 فصلاً دراسياً، إضافة إلى المعامل ومصادر التعلم، ومساحات ملاعب داخلية وخارجية، ومطعم يتسع ل250 طالباً، في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية 500 طالب وطالبة.