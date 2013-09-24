محافظ الطائف ووكيله يهنئان القيادة بيوم الوطن ويشيدان بمشاريع التنمية الشاملة

رفع محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أهالي المحافظة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله خالص التهاني بمناسبة اليوم الوطني، سائلاً المولى عز وجل أن يديم ما أنعم به علينا، وأن يحفظ لهذه البلاد أهلها وعزها.

وأكد أن الذكرى"83"لتوحيد المملكة مناسبة يستذكر من خلالها الجميع قصة البطل المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله الذي كافح وجاهد لتوحيد أركانه ولم شتاته وإرساء دعائم أمنه ورخائه تحت راية التوحيد، مشيراً إلى ان البلاد ودعت مع الباني والموحد عهود التخلف والشتات والفقر والعوز، لتقف شامخة تطرق أبواب التقدم والرقي والمجد، فكان لها ما نعيشه اليوم من نهضة حضارية تحققت بفضل الله تعالى ثم بفضل جهود هذا القائد الملهم ومن بعده أبناؤه الذين ساروا على نهجه وخطاه.

وأوضح أن هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا تأتي لنستحضر معها كل القيم والمفاهيم والتضحيات التي أسهمت في قيام هذا الكيان الغالي، والتعبير عما تكنه الصدور من محبة وتقدير لمن كان لهم الفضل بعد الله في ما نعيشه اليوم من رغد العيش ونعمة الأمن والرخاء والاستقرار، منوهاً بالسياسة الحكيمة والمتوازنة والمعتدلة التي انتهجها الملك المؤسس وأبناؤه الملوك البررة من بعدة وسار عليها وأرسى دعائمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني- حفظهم الله- حتى أضحت هذه البلاد اليوم كياناً مرموقاً بين دول العالم يشار له بالبنان على الأصعدة كافة. وأبرز معاليه الإنجازات والعطاءات التنموية والحضارية المتلاحقة التي تشهدها بلادنا في جميع المجالات التعليمية والصحية والصناعية والنقل والاتصالات وغيرها، حيث تتزامن هذه الذكرى الغالية مع مشروعات عملاقة تعم أنحاء الوطن في سبيل خدمة وراحة ورفاهية الموطنين.

ومن جهته أكد وكيل محافظة الطائف أحمد بن سعد السميري أن ذكرى اليوم الوطني ال 83 للمملكة غالية على قلوب الجميع، ونستذكر فيها كل عام مؤسس وباني هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز رحمه الله-.

وأبان إن هذه المناسبة الوطنية الغالية تحمل ذكرى وطن طرزت حروفه بالذهب في صفحات التاريخ، وأصبح محط أنظار العالم، ومهوى الأفئدة، ووطن الثقافة والحضارة والاقتصاد، وذكرى يراجع فيها كل مخلص حبه لولاة أمره ووطنه وشعبه ليزيد من الحب والعطاء وينشر عطره بين أبنائه وإخوانه ومجتمعه.

ورفع السميري التهنئة بهذه المناسبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني – حفظهم الله – والأسرة المالكة وللشعب السعودي، داعياً الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.