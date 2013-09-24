«أم القرى» تعقد ورشة العمل السابعة لمشروعات «التوسعة»

يفتتح مدير جامعة أم القرى نائب رئيس اللجنة الاشرافية العليا لفريق وزارة التعليم العالي لمشروعات خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام الدكتور بكري بن معتوق عساس اليوم (الثلاثاء)، فعاليات ورشة العمل السابعة التي ينظمها فريق وزارة التعليم العالي ممثلاً باللجنة الفنية في قاعة الملك فيصل التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأوضح الدكتور بكري عساس أن هذه الورشة، التي يدشنها إنابة عن وزير التعليم العالي رئيس اللجنة الإشرافية العليا للفريق الدكتور خالد بن محمد العنقري، تحظى بمشاركة فيها ممثلي أمانة لجنة الحج العليا وإمارة منطقة مكة المكرمة والأمن العام والدفاع المدني والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واللجنة الفنية بوزارة التعليم العالي إضافة إلى مجموعة بن لادن السعودية، وتهدف إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لخدمة الطائفين ببيت الله الحرام، وتوفير أقصى سبل الراحة والسلامة والطمأنينة لهم لكي يؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن الورشة التي تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل واللقاءات التي يعقدها فريق وزارة التعليم العالي، ستسهم في تبادل الخبرات بين ممثلي القطاعات المختلفة، من خلال خبراتهم الميدانية والتنظيمية بالمسجد الحرام والمناطق المحيطة به والاستفادة من مرئياتهم وملاحظاتهم التي تم رصدها خلال موسم رمضان الماضي إلى جانب الاستعداد ووضع الترتيبات التنظيمية لموسم حج هذا العام، مؤكداً أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف يعد أحد أهم المشرعات الجاري تنفيذها والتي من المؤمل أن تحقق تطلعاته - أيده الله- في مضاعفة الطاقة الاستيعابية.