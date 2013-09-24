«الصحة» استحدثت برامج نوعية جديدة لخدمة المواطن وتحسين الأداء ومستوى الجودة والسلامة

تشهد وزارة الصحة التي تقدم أكثر من 60% من إجمالي الخدمات الصحية بالمملكة - حالياً حراكاً تطورياً شاملاً ونقلة نوعية بكافة خدماتها ومرافقها اذ أطلقت وزارة الصحة خطتها الاستراتيجية للعشر سنوات (1431 1440ه / 2010 2020م) تحت شعار «المريض أولا» وذلك بعد الوقوف على الواقع وتشخيص جوانب القصور التي يعاني منها النظام الصحي وذلك بهدف تطوير النظام والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى مستويات الجودة التي توجد بالدول المتقدمة.

وشرعت وزارة الصحة في تنفيذ عدد من المدن الطبية في مناطق المملكة وستضيف هذه المدن عند الانتهاء منها (6200) سرير مرجعي.واستحدثت وزارة الصحة برامج نوعية جديدة لخدمة المواطن وتحسين أداء الوزارة والجودة والسلامة ومن ابرزها برنامج علاقات المرضى: وتمكنت الوزارة عبر برنامج علاقات وحقوق المرضى من المراقبة والتعرف على قياس مستوى رضا المرضى والمستفيدين الكترونيا في (100) مستشفى من خلال الاستقصاءات المقننة إلكترونيا وعن طريق اجهزة الحاسب الالي والآيباد الشخصي بحيث تنقل اجابات المشترك آنياً الى الادارة العامة لعلاقات وحقوق المرضى بالوزارة.

وبرنامج إدارة الأسرة وجراحات اليوم الواحد وقد تم تطبيق برنامج ادارة الاسرة وجراحات اليوم الواحد هذا العام في كافة مستشفيات وزارة الصحة سعة 100 سرير فما فوق. وبلغ عدد العمليات الجراحية خلال النصف الاول لهذا العام (39800) عملية جراحية وبلغ عدد المستفيدين في برنامج الطب المنزلي حتى نهاية الربع السنوي الثاني لهذا العام (28000) مريض من خلال (173)مستشفى ينطلق منها 281 فرقة طبية ويخدم البرنامج مجموعة الأمراض المزمنة، الجلطات الدماغية والشلل، الأمراض النفسية والعصبية، أمراض الشيخوخة. ووصل عدد من تم استقطابهم في برنامج الطبيب الزائر منذ بدء البرنامج (2823) طبيباً استشارياً، كما سيصل إلى المملكة خلال الأسابيع القادمة الدفعة الأولى من الأطباء الاستشاريين من كوبا.

وفي برنامج شراء الخدمة تم خلال العام الماضي صرف مبلغ 718 مليون ريال لشراء الخدمة في القطاع الخاص. وتتوقع أن تشتري في السنة المقبلة 1434ه بعض أنواع الخدمة من القطاع الأهلي، خاصة خدمات الطوارئ والعناية المركزة والطوارئ وتعتبر الوزارة القطاع الخاص شريكا في تقديم الخدمة الصحية.وقد تم هذا العام شراء خدمة التنويم للحالات المزمنة بمبلغ (40) مليونا لتخفيف العبء على المستشفيات في الرياض وجار طرح نفس الخدمة للمناطق الاخرى حسب الخطة.اما الغسيل الكلوي تم ترسية برنامج شراء خدمات الغسيل الكلوي على القطاع الخاص على ثلاثة مراحل لشركتين عالميتين لتشمل الخدمة كافة مرضى الوزارة المستفيدين من الغسيل الكلوي بنوعيه حيث تقوم الوزارة برصد 1.9 مليار ريال لتأمين خدمات الغسيل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني.وأطلقت الوزارة مؤخراً المرحلة الاولى من خدمة (937) لخدمة المرضى وذويهم وتلبية احتياجاتهم .