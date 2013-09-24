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«أدبي الطائف» يحتفي باليوم الوطني غداً

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«أدبي الطائف» يحتفي باليوم الوطني غداً «أدبي الطائف» يحتفي باليوم الوطني غداً

    ينظم نادي الطائف الأدبي الثقافي غداً الأربعاء فعالية خاصة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، بحضور عدد من الأدباء والمثقفين والمثقفات من محافظة الطائف والمحافظات الأخرى , وذلك في منتداه الثقافي الذي افتتح مؤخراً .

وأشار رئيس مجلس إدارة النادي عطا الله بن مسفر الجعيد إلى أهمية هذه المناسبة مبينا أن النادي سيحتفل بذكرى اليوم الوطني من خلال مكانته كمؤسسة ثقافية تسهم في غرس روح الانتماء لهذا الوطن الكبير من خلال عدد من الفعاليات التي ستقام في هذه الاحتفالية ، والتي منها تخصيص يوم مفتوح للأدباء والأديبات للمشاركة بإبداعاتهم المتنوعة. وقال إنه سيشارك أكثر من عشرة شعراء وشاعرات بقصائد يتغنون من خلالها بحب الوطن , بالإضافة إلى بعض المشاركات الثقافية .

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