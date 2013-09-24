مواطن يحول مركبته إلى دورية مرور

عبدالله غرمان (أبها)

أوقفت إدارة مرور منطقة عسير مواطنا في محافظة محايل قام بتغيير معالم مركبته لتتشابه مع دوريات المرور، وذلك بقصد التمويه على رجال الأمن، وعند استيقافه سارع إلى حرقها، وتبين لاحقا أنه في حالة غير طبيعية.أوضح ذلك لـ«عكاظ» الناطق الإعلامي لمرور منطقة عسير المقدم محمد العسيري، مشيرا إلى أنه بعد الرجوع للحاسب الآلي اتضح وجود 360 مخالفة مسجلة على قائد المركبة من بينها 5 مخالفات تفحيط، إضافة إلى سيارتين في حجز المرور بانتظار التوجيه بمصادرتها.وأفاد المقدم العسيري بأنه تم تسليم قائد المركبة إلى شرطة المحافظة لاستكمال الإجراءات الجنائية، ومن ثم إعادته إلى المرور لاستكمال الإجراءات المرورية.