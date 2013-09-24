«توام» تطلق حملة توعوية غذائية لطلبة المدارس

أعلنت إدارة التغذية المجتمعية في مستشفى توام إطلاق برنامج التوعية الغذائية لطلاب المدارس لتوفير توعية متنوعة تتعلق بالتغذية والسلوكيات الصحية المتوازنة والصحيحة والعمل على اتباع نمط حياتي سليم ، للحد من الإصابة بالأمراض الناتجة عن سوء التغذية بين طلاب وطالبات المدارس و العاملين في الهيئة الإدارية والتدريسية.

حملة شاملة

وأكدت ندى زهير، مديرة إدارة التغذية المجتمعية في مستشفى توام، أن هذه الحملة التي ستكون على مدار العام الدراسي، تستهدف من خلالها وحدة التثقيف الغذائي في إدارة التغذية المجتمعية جميع طلبة المراحل الدراسية وأولياء الأمور والمدرسين، حيث نسعى من خلال هذه الحملة تقديم 61 محاضرة غذائية متنوعة في المواضيع لجميع المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى رياض الأطفال، فيما تعد المسابقة الغذائية السنوية نشاطا مستمرا، كما سيتم طرح مسابقة علمية لتشجيع الطلبة على البحث العلمي وسيتم تقديم ورش عمل ودورات غذائية للهيئات التدريسية وأولياء الأمور.

نصائح غذائية

وتعمل الحملة على مدار العام الدراسي على تقديم نصائح التغذية الصحية لطلبة المدارس وأولياء أمورهم للتمتع بصحة وعقل سليم وتحصيل علمي متميز، وذلك من خلال إشراك الطالب في التخطيط لحقيبته الغذائية والتسوق مع ذويه لشراء الأغذية الصحية والجاذبة ونصح والدة الطالب ان لا تكرر نفس الفاكهة في الحقيبة الغذائية والحرص على ان يتضمن الفطور اليومي للطالب وجبة غذائية لها علاقة بصحة جسده وعدم تركه لتلك الوجبة الهامة فإن لها علاقة بزيادة الوزن. وعلى الوالدين التأكد من أن أبناءهم مُقلين في تناولهم للأغذية الخاوية والفقيرة غذائيا، وانهم يمارسون النشاطات البدنية بصورة دورية. وضرورة خلط بعض الحبوب الكاملة الجافة وغير المحلاة مع حليب قليل الدسم ومع شرائح موز أو توت أو فاكهة مجففة لفطور مغذ ولذيذ. والحرص على وجود مناطق للزراعة او حديقة زراعية في المنزل او المدرسة يزرع فيها الطلبة مزروعات ومحاصيل يحصدونها ويتناولون ما جنته أيديهم كخطوة لحب الأرض.