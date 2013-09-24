قرقاش: حريصون على تطوير الخدمات وتحقيق التميز

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الوزارة تضع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير العمل والتميز والتحول الإلكتروني في أولى أولوياتها وتعطيها أهمية قصوى لما لها من الفائدة الكبيرة على تطوير بيئة العمل والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الربع الثالث لمناقشة تقارير الأداء والخطة الإستراتيجية للأعوام 2014 ـ 2016 وآلية الترابط مع رؤية الإمارات 2021 والإستراتيجية الاتحادية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ووضع التوصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتضمن تحقيق أعلى معايير الجودة.

وناقش فريق القيادة العليا في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نتائج مؤشرات أداء النصف الأول للخطة الإستراتيجية والتشغيلية للوزارة للعام 2013، بالإضافة إلى مناقشة التحديث الدوري لمعيار التميز القيادي في الوزارة، وذلك في إطار حرصها الدائم على تطوير الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الأداء والتميز الحكومي.

وأوضح قرقاش أن عقد اجتماعات القيادة العليا بشكل دوري يأتي في إطار حرص قيادة الوزارة على متابعة العمل والارتقاء بمستوى الأداء بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي من خلال التحسين المستمر للخدمات التي تقدمها الوزارة، والذي مكنها من الحصول على جوائز في مجال التميز خلال الفترة الماضية.

ولفت طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى الأهمية الكبيرة لهذه الاجتماعات، والتي تتيح حالة مثالية من التواصل الفعال بين قيادات الإدارات المختلفة في الوزارة من جهة، وبين قيادات الوزارة والموظفين من جهة ثانية، والذي يقود بالتالي إلى العمل وفق رؤية واضحة وبناءة تعزز من تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة وتحويلها إلى واقع حي وملموس.