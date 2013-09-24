«اقتصادية» و«صحة» دبي تتعاونان في ترخيص المهن الصحية

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهيئة الصحة بدبي، اتفاقية تعاون لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، للارتقاء بما يخدم العملاء، من خلال مواكبة كل ما هو جديد في مجال ترخيص المهن الصحية والترويج لخدمات الرعاية الصحية في الدولة بشكل عام، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص.

وقع الاتفاقية سامـي القمـزي، مديـر عـام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ والمهندس عيسى الميدور، مدير عام هيئة الصحة بدبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من اقتصادية دبي ومؤسساتها، إلى جانب عدد من كبار المديرين والتنفيذيين من هيئة الصحة بدبي.

وبموجب الاتفاقية سيتم التعاون في الأمور المتعلقة بترخيص المهن الصحية، على أن تتم الموافقة المبدئية من إدارة التنظيم الصحي، والتعاون المشترك في آليات التفتيش في المنشآت الصحية، وتبادل قائمة المنشآت المنتهية صلاحيتها كل ثلاثة أشهر حتى يتسنى لكل دائرة أو هيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تقوم هيئة الصحة بإبداء رأيها الطبي والقانوني بخصوص دمج العيادات أو المستشفيات تحت شركة واحدة ومن ثم يتم إرسالها إلى دائرة التنمية الاقتصادية لإبداء الرأي النهائي. وستقوم هيئة الصحة بدبي بالاشتراك في نظام الاستفسار عن المخالفات من خلال الربط الإلكتروني التابع للدائرة بين مختلف الدوائر المحلية لإمارة دبي.

مبادرات مهمة

وقال سامي القمزي: تعد اتفاقية التعاون مع هيئة الصحة بدبي من المبادرات المهمة التي تشكل رافداً في تطبيق أفضل الممارسات المتبعة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، إلى جانب ذلك تعد تكاتفاً للجهود بين الهيئات والمؤسسات الحكومية نحو تحقيق رؤية وإستراتيجية حكومة دبي للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وأضاف القمزي: تتضمن الاتفاقية العمل المشترك على تطوير دليل الاستثمار في مجال خدمات الرعاية الصحية وفقاً لأفضل الممارسات، والتعاون والاستشارة في المجالات الفنية والإدارية، والاطلاع على الفعاليات والأنشطة والدورات والمقترحات مع أولوية المشاركة فيها لتحقيق التعاون المنشود بينهما، بالإضافة إلى تسويق خدمات الرعاية الصحية إقليمياً وعالمياً، من خلال الحملات الترويجية والمعارض التي تنظمها الدائرة التنمية الاقتصادية.

حرص متبادل

وأكد المهندس عيسى الميدور على أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد الحرص المتبادل لدى الطرفين، ورغبتهما المشتركة في تقديم خدمات تكاملية ومتميزة تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال. وقال المهندس الميدور إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الصحة بدبي لتأسيس شراكات استراتيجية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي مؤكداً بأن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية يشكل خطوة أساسية باتجاه التسويق لخدمات الرعاية الصحية والتعاون في ترخيص المهن الصحية، بما يساهم بشكل حيوي في تسريع عمليات النمو الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية.

وأشار مدير عام هيئة الصحة بدبي إلى حرص الهيئة واهتمامها بتفعيل التعاون وتبادل المعرفة والخبرات واطلاق المبادرات المشتركة مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بدبي، للارتقاء بالعمل المؤسسي، وبما ينعكس ايجاباً على مستوى وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.