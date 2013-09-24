تدريب الدفاع المدني وصل إلى مستوى احترافي

بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم واللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة جرى صباح أمس حفل تخرج دورة المرشحين (الضباط) الأولى /المرحلة الأولى ..بمعهد تدريب الدفاع المدني بدبي.

وقال المطروشي خلال الحفل ان مغزى تخرج دورة المرشحين (الضباط ) الأولى / المرحلة الأولى من معهد الدفاع المدني بدبي تؤشر لمرحلة جديدة من مستوى التدريب الاحترافي الذي وصل اليه الدفاع المدني في الدولة، فإلى جانب اكاديمية الدفاع المدني بأبو ظبي ومعهد الدفاع المدني في العين اللذين يشكلان سنداً رئيسياً لتأهيل وتدريب القوة البشرية للدفاع المدني في الدولة، يشكل معهد الدفاع المدني بدبي رافداً جوهرياً في إعداد رجال الدفاع المدني للقيام بواجباتهم بناء أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية وبالاستناد الى برامج تدريبية عالمية، ويسجل ( المعهد ) اليوم أول خطوة في تأهيل المرشحين (الضباط ) لاجتياز المرحلة النهائية ليكونوا ضباط دفاع مدني، وهو بذلك يحقق احد الاهداف الاستراتيجية للدفاع المدني ولوزارة الداخلية الا وهو تأهيل ورفع جاهزية وإستعداد القوة البشرية.

تدريب

وتلقى المرشحون خلال الدورة التي استغرقت ستة اشهر محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في مختلف علوم ومهارات المكافحة ، والانقاذ ، والاسعاف الاولي ، والادارة والاستراتيجية ، ومنها اساسيات الاطفاء ، وصناعة التميز والنجاح في العمل ، ومستلزمات ومعايير السلامة الوقائية ، وقيادة الحوادث ، والوقاية من المواد الخطرة ، وعمليات البحث والانقاذ ، واجهزة التنفس ، والعقد والحبال ..اضافة الى الرياضة والتدريب العسكري وفنون التواصل مع الآخرين.وشارك فيها 28 محاضراً ومدرباً.

حضور

وحضر حفل التخريج اضافة الى المديرين العامين ومديري الادارات للدفاع المدني في الدولة والضيوف وعوائل الخريجين العميد احمد عبيد الصايغ مساعد المدير العام لشؤون الاطفاء والانقاذ والعقيد حمدان محمد الريسي مساعد المدير العام للحماية والوقاية والعقيد عبد الله سيف الشامسي مدير الادارة المالية ومديري المراكز والكادر التدريبي للمعهد.

تكريم

كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم المتفوقين الاوائل: (الأول - عيسى خورشيد المطوع، الثاني - جابر الاحبابي والثالث - محمد علي حميد الشامسي)، والتقط صورة تذكارية مع الخريجين، كما جرى توزيع الشهادات على الخريجين الـ 22 مرشحاً.