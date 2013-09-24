كاميليا السادات: الصحفية الإسرائيلية خدعتنى وهذه عادة اليهود

قالت كاميليا السادات كريمة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنها تعرضت لعملية خداع كبيرة من قِبَل الصحفية الإسرائيلية "يعيل لفيا"، التى أقنعتها قبل لقائها بأنها صحفية أمريكية وتريد إجراء حوار معها.

وأضافت السادات فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" أنها لو كانت تعلم أنها إسرائيلية ما أجرت معها الحوار، مضيفة أن عادة اليهود الخداع والكذب، موضّحة أنه قبل شهرين اتصلت بها وقالت أنها تُعد حلقة عن حرب أكتوبر لمحطة أمريكية وتريد مقابلتها على أساس أنها ابنة السادات.

وكانت الصحفية الإسرائيلية المذكورة قد ألتقت بمجموعة شخصيات مصرية وادعت أنها أمريكية، لكنها كانت تُعد فيلمًا وثائقيا باللغة العبرية عن مرور 40 عامًا عن حرب أكتوبر حمل عنوان 40 عاما على حرب "يوم الكيبور".

وقالت الصحفية الإسرائيلية فى مقدمة الفيلم الوثائقى الذى أعدته من القاهرة، إنها تعمدت الكذب لأنها لو كشفت عن شخصيتها الإسرائيلية وعن اسمها الحقيقى، لن تستطيع إنجاز عملها، موضّحة أنها تمكنت من السفر والتنقل بحرية كاملة من خلال جواز سفرها الأمريكى على مدار 20 عامًا بين الدول العربية، مضيفة أنها بذلك تمكنت من تغطية أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، وثورة 30 يونيو.

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