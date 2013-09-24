المصرى الديمقراطى:لابد من حل "الحرية والعدالة" لارتكابه أخطاء "الوطنى"

قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، اليوم بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالهم ومقراتهم وممتلكاتهم، حكم تاريخى وكان متوقعاً، موضحاً أن عددا كبيرا من المواطنين يسعى لتحريك قضايا للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، لأنه ارتكب نفس أخطاء الحزب الوطنى المنحل سواء بإفساد الحياة السياسية، أو التحريض على العنف.

وأضاف الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أن حل تنظيم الإخوان المسلمين وحظره ليس الحل الذى يقضى على الإخوان لأنهم تنظيم دولى وله فرع فى مصر، ومنذ نشأته يعمل فى العمل السرى، وصدر أكثر من حكم بحله وقرارات من مجلس قيادة الثورة، ولم تقض على الإخوان المسلمين.

وأشار فوزى، إلى أن الحل فى ذلك، هو محاصرة تنظيم الإخوان فكرياً والاجتهاد فى ذلك وتجفيف منابع وصول الإخوان إلى المواطنين ومنع استخدام الدين فى خلطه بالسياسية، مؤكداً أنها معركة طويلة الأمد، وبحاجة لتدخلات مباشرة من الدولة لتجفيف منابع الإخوان، لعدم الوصول إلى المواطنين.