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بحث كوتة المرأة وخارطة الطريق للمرحلة التأسيسية باليمن

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بحث كوتة المرأة وخارطة الطريق للمرحلة التأسيسية باليمن بحث كوتة المرأة وخارطة الطريق للمرحلة التأسيسية باليمن

واصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطنى الشامل بصنعاء، أمس الاثنين، مناقشة عدد من القضايا المنظورة أمامه للبت فيها، منها كوتة المرأة فى السلطتين القضائية والتنفيذية، وخارطة الطريق للمرحلة التأسيسية لما بعد الحوار الوطنى، إضافة إلى تشكيل لجنة إعداد التقرير النهائى لعمل الفريق لتقديمه إلى الجلسة العامة.

وفى موضوع كوتة المرأة، تم طرح مقترح بإشغال المرأة ما نسبته 30% فى مواقع السلطتين القضائية والتنفيذية، وينظم القانون الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذا الحكم مع مراعاة المؤهل ومبدأ الكفاءة ولدورات أربعة انتخابية، وتم الاتفاق على أن يتم مناقشة هذا المقترح كأول بند فى جدول أعمال جلسة الغد، وذلك لمعارضة بعض المكونات للفكرة من أساسها.

وحول المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لمقترح رؤية حول الفترة التأسيسية، كما تم الإعلان عن أعضاء لجنة صياغة التقرير النهائى للفريق والمكونة من خمسة عشر عضوا وعضوة.

كما ناقشت لجنة التوفيق فى اجتماعها أمس تقرير الحقوق والحريات، واستمعت لآراء أعضاء اللجنة والمقترحات، لمعالجة 13 قرارا من قرارات الفريق.

وشملت المواد التى ناقشتها اللجنة مواضيع متعلقة بالحقوق السياسية للمواطنين، وحقوق الموظفين، إضافة إلى حقوق الأقليات، كما ناقش أعضاء اللجنة مواد تتعلق بالحقوق المتعلقة بالصحة والتعليم إضافة إلى مواضيع متعلقة بالفنون والمسرح وغيرها من المواضيع.

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مصر 365