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رئيس اتحاد المصريين بأوروبا يعلن انسحابه من لجنة الخمسين

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رئيس اتحاد المصريين بأوروبا يعلن انسحابه من لجنة الخمسين رئيس اتحاد المصريين بأوروبا يعلن انسحابه من لجنة الخمسين

اجتماعات لجنة الخمسين

قال الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، إن مشكلته أنه لا يعرف الهدوء أبدًا.

 

وأضاف “عبد الصمد”، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري على العربية الحدث، مساء الإثنين، أنه يعمل تحت ضغط كبير، وخاصة مطالب المصريين بالخارج.

 

وأوضح رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، أنه اضطر لقبول 3 مقاعد للاستماع في لجنة الخمسين، منوهاً بأنه لا يرضى بأن يكون دوره ديكوري ضمن عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.

وأشار “عبد الصمد”، إلى أنه نشبت مشاجرة شديدة بينه وبين أحد الأعضاء كبار السن بسبب تراخيه في العمل، قائلاً:”دستور بوركينا فاسو لا يُعد بهذه الطريقة”، على حد تعبيره.

وأكد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، أنه على استعداد كامل لتقبيل أرجل أي أحد يخدم مصلحة ، مشدداً على أن من يتهم المصريين بالخارج بعدم الانتماء “قلة أدب”، ومن يقول ذلك “أضع أصبعي في عينيه”.

وتابع:”هناك بعض مواد الدستور تناقض بعضها قد تؤدي للحكم ببطلانه لاحقا”، واختتم الدكتور عصام عبد الصمد حديثه بإعلان انسحابه من لجنة الخمسين حتى يتم الاعتراف بأخطاء اللجنة وتنسيق الأمور الإجرائية داخلها.

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