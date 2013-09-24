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"النور" بالدقهلية يعقد لقاءات بأعضائه بالمراكز حول الأوضاع الراهنة

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"النور" بالدقهلية يعقد لقاءات بأعضائه بالمراكز حول الأوضاع الراهنة "النور" بالدقهلية يعقد لقاءات بأعضائه بالمراكز حول الأوضاع الراهنة

عقدت الدعوة السلفية وذراعها السياسى حزب النور بالدقهلية، العديد من اللقاءات والاجتماعات المشتركة لعدد من قيادات الدعوة والحزب فى جميع مراكز المحافظة، من أجل مناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية وكيفية التعامل معها.

وأكد مسئولو الحزب خلال حديثهم عن المرحلة، ضرورة إدراك خطر المرحلة وتقديم مصلحة الدين والوطن، وأن البلاد تمر بالعديد من الأزمات تحتاج من الجميع الكثير من الجهد من أجل الخروج من هذه الأزمة.

وأكد أبناء الدعوة والحزب فى جميع المراكز، تفهمهم لمواقف الدعوة والحزب وتثمينهم لها، وأنها تنبع من رؤية شرعية تعظم الدماء وتحافظ عليها وتحافظ على الوطن ومقدراته من الضياع وتؤثر مصلحة المجتمع على مصلحة الحزب والفرد، وأكدوا التزامهم التام بقرارات الدعوة والحزب.

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