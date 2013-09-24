2 مليون و500 ألف بطاقة ذكية أصدرتها المعلومات المدنية

| كتب نواف نايف |

> فيما تشهد الهيئة العامة للمعلومات المدنية زحمة غير مسبوقة يقف فيها المراجعون طوابير طويلة تمتد الى خارج سور المبنى لاستخراج البطاقات الذكية الجديدة، كشف مصدر مطلع في الهيئة عن استخراج ما يقارب 2 مليون و500 ألف بطاقة للمواطنين والوافدين منذ فتح باب استخراج البطاقات الذكية.> وقال المصدر ان الزحمة التي تشهدها الهيئة سببها عدم التزام المراجعين بأوقات المراجعة وأماكنها.> مبينا انه «تم فتح افرع عدة في المناطق لتسهيل وانجاز المعاملات لكن المراجعين يفضلون مراجعة المبنى الرئيسي الامر الذي سبب هذه الاختناقات والطوابير الطويلة».> واشار المصدر الى «انه مع بداية كل عام دراسي جديد تتضاعف اعداد المراجعين خصوصا لمن يرغب بتغيير عنوان السكن للتسجيل في المدارس»، مؤكدا انه «تم تمديد ساعات العمل اضافة الى استئناف العمل في الفترة المسائية ليكون 12 ساعة متواصلة من اجل انهاء المعاملات وانجازها بشكل سريع».> ودعا المصدر «المراجعين الى التوجه للمراكز المفتوحة في المناطق لانجاز معاملاتهم حتى لا يتسببوا بازدحامات تعرقل سير العمل».