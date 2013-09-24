قبول أبناء الكويتيات الخليجيين و«البدون» في موسيقى الجيش

| كتب فرحان الفحيمان ومنصور الشمري |

> تحولت المطالبات النيابية بقبول أبناء الكويتيات الخليجيين و«البدون» في السلك العسكري إلى واقع تجسد عمليا أمس باستقبال التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع طلبات الراغبين بالالتحاق في الفرقة الموسيقية العسكرية.> وعلمت «الراي» أن الوزارة ستقبل 100 شخص فقط من بين المتقدمين بعد فرز الطلبات فيما تضمنت شروط وزارة الدفاع أن «يحمل المتقدم شهادة الثانوية العامة، وأن يكون والده عسكريا ومسجلاً في احصاء 65 وألا تكون عليه قيود أمنية أو جنائية في حين تكون والدته كويتية وفقا للمادة الاولى».> وتأتي دفعة الموسيقى بعد توقف قبول أبناء الكويتيات من فئة البدون منذ منتصف التسعينات، اذ كانت دفعة «المغاوير» آخر دفعة قبل بها أبناء المقيمين بصورة غير قانوينة.> وفي هذا السياق رأى رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي قبول أبناء الكويتيات في الجيش «خطوة في الاتجاه الصحيح وتحسب لوزير الدفاع الشيخ خالد الجراح خصوصا أنه ابن الوزارة ويعرف احتياجاتها ويبخص تفاني هذه الفئة وإخلاصها وولائها».> وقال العنزي لـ «الراي» إن قبول أبناء هذه الفئة في السلك العسكري بادرة خير نحو رفع المعاناة عن أبناء البدون الذين عانوا على مدى العقود الفائتة» متمنيا أن «تكون الخطوة اللاحقة قبول أبناء العسكريين في الجيش لاسيما أن آباءهم خدموا العلم الكويتي بإخلاص ليس له نظير».> ودعا العنزي إلى «حلحلة قضية (البدون) من خلال التدرج في التعامل مع بعض الفئات مثل أبناء المتجنسين وأبناء الكويتيات والعسكريين وسواهم».> إلى ذلك قال مقرر لجنة الداخلية والدفاع عبدالله التميمي أن هذه الخطوة صائبة وتجسدت فيها الإنسانية التي يحملها وزير الدفاع في جنباته، لافتا إلى أنه «منذ تولي الشيخ خالد الجراح الوزارة والقرارات الانسانية تتوالى، ولا ريب أنه فكر مستنير نأمل انسحابه على جميع الوزراء».> وذكر التميمي انه قدم اول من امس اقتراحا بقانون يتعلق بأبناء الكويتيات يتألف من 8 مواد تركز على حق التوظيف والملكية وصرف بطاقات تخص أبناء الكويتيات مضيفاً: «لعل قرار وزير الدفاع بقبول أبناء الكويتيات من فئة (البدون) في السلك العسكري يتوافق مع الاقتراح الذي قدمته».> وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم الشمري لـ «الراي» إن «وزير الدفاع وعدني قبل أيام بقبول أبناء الكويتيات من فئة (البدون) في الجيش وأمس أوفى بوعده، واستقبلت وزارة الدفاع أفواجا من الطامحين في خدمة بلدهم».> ووصف الشمري وزير الدفاع بـ «صاحب القلب الكبير الذي يشعر بمعاناة الناس... وليت الوزراء يحذون حذوه».> واعتبر ان «قبول أبناء الكويتيات في السلك العسكري خطوة جادة لرفع المعاناة عن أبناء هذه الفئة التي عانت الأمرين» متمنيا أن «يتبع هذا القرار قرارات مماثلة تصب في طي ملف البدون الذي قلبت أوراقه على مدى خمسة عقود ولم يزل يراوح مكانه، ولكننا نتعشم خيرا بطي الملف ونشد على الوزير الجراح الذي ألقى حجرا في المياه الراكدة».> وكان الوزيرالجراح أصدر قرارا يسمح بقبول 100 شخص من أبناء الكويتيات من الخليجيين وغير محددي الجنسية للعمل في قطاع الموسيقى.> وقالت مصادر عسكرية لـ «الراي» ان «عدد المتقدمين تجاوز الالفين خلال اليوم الاول» مشيرة إلى ان المفاضلة بالاختيار ستكون وفق انطباق الشروط الخاصة وهي ان تكون أم المتقدم كويتية وفقا للمادة الاولى».> وقالت المصادر إن «سبب قرارقبول ابناء الكويتيات يعود إلى عزوف الكويتيين عن العمل في قطاع الموسيقى بعد ارتفاع حالات التقاعد في القطاع ولعدم وجود صف ثان يسد الشواغر» لافتة إلى ان «آخر موعد لاستقبال الطلبات سيكون يوم غد الأربعاء».