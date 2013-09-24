تحديث بيانات شاغلي الوظائف التربوية بالليث

محسن المالكي (أضم)

وجه مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي جميع الإدارات والأقسام ومكتبي التربية والتعليم في أضم وسوق العين، ومدارس المحافظة للبنين والبنات، بسرعة العمل على تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والبدء بإدخال رغبات النقل الخارجي للعام الدراسي الحالي 1434/1435هـ للمعلمين والمعلمات عبر نظام «بوابة التكامل الإلكتروني» بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.وأكد البركاتي على الإدارات ومكاتب التربية والتعليم وإدارات المدارس، ضرورة إبلاغ شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية سواء من يرغب في الدخول بالحركة أو من لا يرغب، والتأكيد على مسؤوليتهم الشخصية تجاه البيانات المسجلة في بوابة التكامل الإلكتروني وتحديث بياناتهم والتأكد من رغباتهم.وأعرب مدير التربية والتعليم بالليث عن أمله في أن تسهم الحركة في توفير المناخ الملائم للمعلم والمعلمة بما يخدم الميدان التربوي ويسهم في تحقيق الأهداف السامية للتربية والتعليم، مشيرا إلى أن عدد شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بتعليم الليث يبلغ 5424 معلما ومعلمة.من جهته، أشار مدير شؤون المعلمين بتعليم الليث عبدالرحمن بن حسن الراشدي إلى أن آخر موعد لإغلاق النظام عبر بوابة التكامل الإلكتروني عن المدارس هو 27/11/1434هـ، فيما حدد تاريخ 1/2/1435هـ آخر موعد لإغلاق النظام عبر بوابة التكامل الإلكتروني عن إدارات التربية والتعليم وآخر موعد للعدول والانسحاب من الحركة لكافة المعلمين والمعلمات.