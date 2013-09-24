وزير الطيران يتدخل لإنهاء أزمة تصاريح أطباء الحجر الصحى بالمطار

أجرى المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى، اتصالا هاتفيا بالطبيب الدواهرى العشماوى مدير الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى لسؤاله حول أزمة أطباء الحجر الصحى بعد قيامهم بتحرير محضر ضد "العشماوى" لتعنته فى إصدار تصاريح أمنيه لهم، تمكنهم من ممارسة مهام عملهم.

وقال "فاضل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه أمر بإنهاء كافة المشكلات العالقة بإدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، وبحث شكاوى الأطباء والعاملين للتمكن من مواجهة موسم الحج، وخدمة الحجاج على أكمل وجه، خاصة وأن أولى رحلات الحج ستنطلق من مطار القاهرة الدولى، غدا الأربعاء.