بالفيديو .. كيف تألق الراحلون عن ريال مدريد؟

رحل ستة لاعبون بارزون عن ريال مدريد هذا الصيف، تألقوا بشكل لافت مع فرقهم الجديدة.

جونزالو إيجوايين وراؤول ألبيول وجوزيه كاليخون رحلوا إلى نابولي، وانضم ميسوت أوزيل إلى أرسنال.

وأيضا رحل ريكاردو كارفاليو إلى موناكو، وريكاردو كاكا إلى ميلان.

ويستعرض FilGoal.com كشف حساب الراحلين عن الفريق الملكي ..

إيجوايين

سجل المهاجم الأرجنتيني الدولي أربعة أهداف في خمس مباريات رسمية مع نابولي في بداية رائعة.

إيجوايين رحل من ريال إلى نابولي مقابل 37 مليون يورو.

وسجل إيجوايين بواقع ثلاثة أهداف في الدولي وصنع هدفا.

وقاد صاحب الـ25 عاما فريقه للفوز على بروسيا دورتموند في افتتاح مبارياته بدوري أبطال أوروبا 2-1، مسجلا هدفا، قبل أن يقود الفريق السماوي للفوز على ميلان في ملعب سان سيرو.



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أوزيل

كان انتقال أوزيل من ريال مدريد إلى أرسنال مفاجئا من كل الجوانب، فالمدفعجية دفعوا لأول مرة 50 مليون يورو لجلب لاعب.

كما أن جماهير الملكي كانت ترفض التفريط في الألماني الدولي، والذي قدم مستويات مبهرة مع ريال منذ انضمامه إليه قبل موسمين.

أوزيل يبدو وأنه قرر أن يزيد من ندم ريال على رحيله، فنقل خط وسط أرسنال إلى مستوى مختلف تماما بفضل لمساته الرائعة.

ولعب أوزيل أساسيا منذ انتقاله إلى أرسنال.

وصنع أربعة أهداف في مباراتين لعبهما في الدوري الإنجليزي.

كاليخون

لعب كاليخون مع نابولي خمس مباريات، بواقع أربعة في الدوري ومباراة في دوري الأبطال.

وانتقل كاليخون صاحب الـ26 عاما من الميرنجي إلى نابولي مقابل تسعة ملايين ونصف المليون يورو.

وسجل كاليخون ثلاثة أهداف مع نابولي في الكالتشيو.

ألبيول

أصبح ألبيول قادرا على صناعة الأهداف بعد رحيله عن ريال مدريد.

ألبيول الذي انتقل من ريال إلى نابولي مقابل 12 مليون يورو لعب في كل مباريات الفريق الإيطالي هذا الموسم.

وصنع الهدف الأول في الفوز على ميلان 2-1 في سان سيرو.



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كارفاليو

رحل ريكاردو كارفاليو صاحب الـ35 عاما إلى موناكو مجانا.

ولعب المدافع المخضرم ست مباريات مع الفريق الثري، وساعده في تصدر الدوري الفرنسي حتى الآن.

كاكا

كان ريكاردو كاكا النجم العائد إلى ميلان الأقل حظا بين الراحلين عن صفوف ريال مدريد.

واسترجع ميلان كاكا من ريال مدريد بعد بيعه عام 2009، بعدما فشل صانع الألعاب البرازيلي في إثبات نفسه مع الميرنجي لإصاباته المتكررة.

وصنع كاكا هدفا في أول مباراة خاضها مع الفريق وكانت مواجهة ودية، قبل أن يشارك أمام تورينو في التعادل 2-2.

وتعرض كاكا للإصابة بشد في عضلة الفخذ في المباراة، ليغيب عن ميلان شهرا.