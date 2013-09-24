مساعد مورينيو ينصح ماتا بالنظر لما فعله المدرب مع رونالدو

لندن، (إفي): يشارك اللاعب الإسباني خوان ماتا أساسيا مع تشيلسي غدا الثلاثاء امام سويندون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وفقا لما أكده مساعد المدرب ستيف هولاند.

ولم يشارك ماتا أساسيا منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب تشيلسي الإنجليزي مع الـ"بلوز" سوى مرتين فقط.

وأشار هولاند انه يتوجب على ماتا على الرغم من عدم بدء الموسم بالطريقة التي يرغب فيها، الثقة في مدربه الذي وفقا له نجح في احداث نقلة للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني.

وكان مورينيو لم يستدع ماتا في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام فولهام.

وقال ستيف هولاند ناصحا ماتا "لو شاهدت السنوات الثلاث التي لعب فيها كريستيانو تحت قيادة مورينيو سترى كيف تطور كفرد".

وأضاف مساعد المدرب "رونالدو ليس فقط موهوب ومهاري يحرز الأهداف، لقد أصبح من ضمن لاعبي الصفوة الذي يصنع الفارق".

وأكمل هولاند "مورينيو يسعى دائما لجعل لاعبيه يخرجون أفضل ما لديهم، وهذا الأمر لا ينعكس فقط على الفرق التي يدربها، بل اللاعبين الذين تركهم".

يشار إلى أن ماتا (25 عاما) الفائز بكأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا كان من ضمن القطع الأساسية في الـ"بلوز" منذ انتقاله إليه في 2011 ، إلا أنه مع وصول مورينيو هذا الصيف فإنه يميل للاعتماد في تشكيله الأساسي على البرازيلي أوسكار بدلا منه.