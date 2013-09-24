اليوم.. وزير التعليم يتفقد عددا من مدارس الجيزة

أكد على الألفى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، يتفقد عددا من مدارس المديرية، على رأسها مدرسة الأورمان الثانوية بنات ومدرسة ملحقة المعلمين الإعدادية ومدرسة الأورمان الإعدادية بنات، والتابعين لإدارة الدقى التعليمية.

يذكر أن هذه الجولة بمثابة الجولة الخامسة على التوالى، حيث كانت الجولة الأولى بمدرسة الشويفات الدولية بأول يوم بالدراسة بتلك المدارس، والثانية افتتاح مدرسة الحلمية الجديدة الابتدائية، والثالثة مدرسة افتتاح مدارس رابعة العدوية، والرابعة زيارته لمجمع مدارس بالقليوبية.