أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. وزير التعليم يتفقد عددا من مدارس الجيزة

Google+ Print
اليوم.. وزير التعليم يتفقد عددا من مدارس الجيزة اليوم.. وزير التعليم يتفقد عددا من مدارس الجيزة

أكد على الألفى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر، يتفقد عددا من مدارس المديرية، على رأسها مدرسة الأورمان الثانوية بنات ومدرسة ملحقة المعلمين الإعدادية ومدرسة الأورمان الإعدادية بنات، والتابعين لإدارة الدقى التعليمية.

يذكر أن هذه الجولة بمثابة الجولة الخامسة على التوالى، حيث كانت الجولة الأولى بمدرسة الشويفات الدولية بأول يوم بالدراسة بتلك المدارس، والثانية افتتاح مدرسة الحلمية الجديدة الابتدائية، والثالثة مدرسة افتتاح مدارس رابعة العدوية، والرابعة زيارته لمجمع مدارس بالقليوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365