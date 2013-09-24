مسئول بالتعليم العالى: ستطبق القوانين بحزم لمعاقبة الطلاب المخربين

قال الدكتور أشرف حجاب، مدير مشروع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى، إن إدارة الجامعات سوف تستخدم قوانينها بصرامة لمعاقبة الطلاب المخربين بعد ما وصفه بـ"التصرفات الغير مسبوقة" من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان.

وأضاف "حجاب" خلال حديثه لبرنامج "من جديد"، الذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، على فضائية "أون تى فى"، أن الطالب داخل الجامعة له الحرية أن يعبر عن رأيه وبدون إضرار بالآخرين وبالمنشآت الجامعية، مشددا على أنه حين يلجأ الطالب إلى العنف لابد أن يكون لدى الجامعة قوانينها الرادعة والصارمة، التى تمكنها من مواجهة الخروج على حدود العمل الجامعى.

وتابع مدير مشروع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى: أننا كإدارة جامعية لسنا متحفزين لعقابهم بقدر تحفزنا ومحاولاتنا لإذابة هؤلاء الطلاب فى المجتمع الجامعى مع زملائهم، بتوجيههم وعرض الآراء السليمة عليهم وتقبلها.