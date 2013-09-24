السعوديون يستذكرون اليوم الوطني بمشاعر الفخر والاعتزاز

عمّت مشاعر الفرح باليوم الوطني الثالث والثمانين الذي صادف أمس، مساحة الوطن الكبير، فيما أعربت فعاليات وطنية رسمية وشعبية، عن فخرها واعتزازها بالذكرى العظيمة للتوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، وما حققته المملكة بحكمة قيادتها وتلاحمها مع شعبها، من مكانة دولية مرموقة، وقوة اقتصادية متينة، وحضور دولي فاعل. وكما قال سمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز في كلمته للشعب أول من أمس، فإن المراهنين على زعزعة استقرار الدولة السعودية وعلى ضعف ولاء المواطنين قد خابوا وخسروا منذ الجولة الأولى.

وقالت الفعاليات الوطنية إن ما تنعم به المملكة من أمن وأمان، وما يرفل فيه أبناؤها من رغد عيش، نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، ثم نتيجة للجهود العظيمة للمؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ومن بعده أبناؤه الملوك وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-.