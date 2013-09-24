البحرية الأمريكية تعلن انتهاء عمليات البحث بعد سقوط مروحية في البحر الأحمر

أعلنت البحرية الأمريكية، الإثنين، انتهاء عمليات البحث للعثور على اثنين من أفراد طاقم مروحية فُقدا بعد تحطمها، الأحد، في البحر الأحمر.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان لها، إن مكان الحادث تم تفتيشه عدة مرات من قبل سفن ووسائل جوية، ولكن لم يعثر على أي أثر للشخصين المفقودين.

وأضاف البيان: «نظرًا إلى أن وقتًا قد مضى منذ وقوع الحادث، فإن إمكان العثور عليهما على قيد الحياة أمر ضعيف».

كانت المروحية «إم إتش-60» وهي النسخة البحرية لمروحية «بلاك هوك» الشهيرة، أقلعت من المدمرة «ويليام لورنس»، إحدى البوارج الأربع التي تواكب حاملة الطائرات «نيميتز».

وكانت «نيميتز» التي تحمل حوالى 80 طائرة ومروحية، والسفن التي تواكبها أنهت مهمة لها استمرت بضعة أشهر في منطقة الخليج وبدأت عودتها إلى الساحل الغربي الأمريكي، عندما أعيدت، أواخر أغسطس الماضي إلى البحر الأحمر، بسبب الأزمة السورية.

ويحمل كل من المدمرات الثلاث والطراد المرافق لـ«نيميتز»، عشرات من صواريخ «توماهوك» التي يمكن استخدامها إذا ما تقرر توجيه ضربات ضد النظام السوري.