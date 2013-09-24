مقتل متظاهر بطلق ناري في ولاية الجزيرة السودانية

قالت قوات الشرطة السودانية بولاية الجزيرة، مساء الإثنين، إن عدداً من المتظاهرين قاموا برشق عربات المارة بالحجارة بمدينة ود مدني، فأطلق أحد المارة من عربته رصاصة تجاه المتظاهرين أصابت المواطن أحمد محمد علي أدت لوفاته في الحال، وفرت العربة هاربة.

وأكد المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيانه أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال الواقعة، التي أدت لمصرع المواطن، مشيرة إلى أن قوات الأمن تكثف جهودها حاليا للبحث عن الجاني، الذي قام بإطلاق الرصاص من سيارته على المتظاهرين.

يذكر أن مدينة ود مدني بولاية الجزيرة شهدت مظاهرات وأعمال شغب احتجاجا علىرفع الدعم عن المحروقات وارتفاع الأسعار، وتمكنت الشرطة من القبض على 103 شخصا من المحتجين خلال تلك المظاهرات.