“شباب مصر” ينظم مظاهرة حاشدة بالإسكندرية

نظم حزب شباب مصر بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية مظاهرة حاشدة أعلنت خلالها مختلف طوائف الشعب المصرى وقواة السياسية والحزبية عن مساندتها للقوات المسلحة ورجال الشرطة فى مواجهة العمليات الإرهابية التى تمارسها عناصر جماعة الإخوان .

وقد بدأت المظاهرة التى شارك فيها رموز القبائل العربية مساء الليلة الإثنين من أمام جهاز مدينة برج العرب وجابت شوارع وطرقات المدينة وحمل المشاركون فيها صور الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومئات الأعلام ولافتات كتب عليها تأييدا لرجال الجيش وللفريق السيسى وتعالت أصوات أغنية تسلم الأيادى مع الأغانى الوطنية وإطلاق الشماريخ فى الهواء .

وأعرب الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس الحزب عن تحيتة لقضاء مصر العادل الذى أعاد الأمور لنصابها الطبيعى وحظر بحكم تاريخى نشاط جماعة الإخوان الإرهابية ومصادرة ممتلكاتها مشيرا إلى أن هذه الجماعة حاولت النيل من الجيش وجهاز مصر الأمنى وهو ماأعلن المشاركين فى هذه التظاهرة رفضه تماما ومؤكديين عبر هتافاتهم وحشدهم الذى تجاوز خمسة آلاف مواطن أن جيش مصر وجهازها الأمنى خطوط حمراء لن يسمح الشعب المصرى بالإقتراب منهما مهما كانت المبررات .

وقال حسن حافظ أمين حزب شباب مصر بالإسكندرية أن جماعة الإخوان قامت بطريقة سيئة بنشر فكرها الأرعن على جدران المنازل وفى قلب الشوارع من خلال إعلانات مستفزة تصل لحد الوقاحة مع محاولات تعطيل عجلة الدراسة فى أيامها الأولى وهو ماكان يجب التصدى له من خلال هذه التظاهرات التى نظمها الحزب والتى تأتى للرد على هؤلاء المتطرفيين الذين يحاولون أن يثبتوا للعالم الخارجى أن الشعب المصرى يؤيدهم وهو أمر كان يجب الوقوف فى مواجهته .

ولفت سمير هريدى الأمين المساعد للحزب بالإسكندرية أن التجاوب الذى حدث مع مظاهرة حزب شباب مصر مساء الخميس الماضى والتفاف الجماهير حولها دفعته لتنظيم هذه المظاهرة والتى أصرت الأحزاب ورموز القبائل العربية على المشاركة فيها بفاعلية وتلاقى الجميع داخلها فى تلاحم كشف عن معدن الشعب المصرى الحقيقى الذى يرفض المساس بقواتة المسلحة ومؤسساتة الأمنية .