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القبض على شخصين سرقوا سيارة أموال ببورسعيد

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القبض على شخصين سرقوا سيارة أموال ببورسعيد القبض على شخصين سرقوا سيارة أموال ببورسعيد
ضبط متهمين سرقوا أموال

ضبط متهمين سرقوا أموال

قبضت قوات الشرطة في بورسعيد على متهمين  في واقعة السطو علي أموال سيارة الشركة الكورية للمنسوجات و سرقة 1.2 مليون جنيه، أسفرت جهود فريق البحث عن اشتراك كلاً من المدعو “السيد محمد السيد الشامي” ( شهرته السيد  ) 20 سنه عاطل مقيم دائرة قسم الزهور ، أحمد محمد إبراهيم محمد الزعفراني ( وشهرته / أحمد الزعفراني ) – 20 سنه  عاطل مقيم  دائرة قسم الزهور .

وبمواجهتهما  اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، حيث تم ضبط بحوزة الثاني مبلغ وقدره ( مائة وأربعون ألف جنيه ) أقر أن ذلك من متحصلات جريمة السرقة ، جاري ضبط باقي المتهمين والمبلغ المالي والأسلحة المستخدمة تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

و كان مسلحون قد هاجموا  سيارة تقل مليون و مائة ألف جنيه مصري اثناء نقل الاموال خاصة برةاتي العاملين بالشكرة الكورية للمنسوجات من مقر الشركة بميدان الشهداء الي شارع طرح  و أطلقوا وابل من الرصاص و طلقات الخرطوش.

و كان اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد قد تلقي بلاغ من موطف  بالبنك بسرفة مليون و مائة ألف جنيه  جنية وإصابة اثنين .

قام فريق البحث الجنائي برئاسة العميد فتح الله محمد مدير المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة بعد تفريغ مشاهد كاميرات قرية النورس السياحية  وبسؤال سائق السيارة و شهود العيان و فرد الأمن أحمد شريف الذي أصيب بطلقات خرطوش في الظهر و الوجه.

و أكد شهود العيان أن خمس مسلحون استوقفوا السيارة قرب البنك و أشهروا الأسلحة الآلية علي السيارة و استولوا علي المبلغ و أطلقوا الرصاص علي فرد الأمن و طعنوا سائق السيارة بمطواة و قاموا بإطلاق أعيرة نارية علي الباب الزجاجي للبنك و فروا هاربين. و تم القبض علي عامل بوفية و موظف يعملون بالشركة و اعترفا بالقيام بالعملية .

مدير أمن بورسعيد

مدير أمن بورسعيد

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