القبض على شخصين سرقوا سيارة أموال ببورسعيد

قبضت قوات الشرطة في بورسعيد على متهمين في واقعة السطو علي أموال سيارة الشركة الكورية للمنسوجات و سرقة 1.2 مليون جنيه، أسفرت جهود فريق البحث عن اشتراك كلاً من المدعو “السيد محمد السيد الشامي” ( شهرته السيد ) 20 سنه عاطل مقيم دائرة قسم الزهور ، أحمد محمد إبراهيم محمد الزعفراني ( وشهرته / أحمد الزعفراني ) – 20 سنه عاطل مقيم دائرة قسم الزهور .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، حيث تم ضبط بحوزة الثاني مبلغ وقدره ( مائة وأربعون ألف جنيه ) أقر أن ذلك من متحصلات جريمة السرقة ، جاري ضبط باقي المتهمين والمبلغ المالي والأسلحة المستخدمة تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

و كان مسلحون قد هاجموا سيارة تقل مليون و مائة ألف جنيه مصري اثناء نقل الاموال خاصة برةاتي العاملين بالشكرة الكورية للمنسوجات من مقر الشركة بميدان الشهداء الي شارع طرح و أطلقوا وابل من الرصاص و طلقات الخرطوش.

و كان اللواء سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد قد تلقي بلاغ من موطف بالبنك بسرفة مليون و مائة ألف جنيه جنية وإصابة اثنين .

قام فريق البحث الجنائي برئاسة العميد فتح الله محمد مدير المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة بعد تفريغ مشاهد كاميرات قرية النورس السياحية وبسؤال سائق السيارة و شهود العيان و فرد الأمن أحمد شريف الذي أصيب بطلقات خرطوش في الظهر و الوجه.

و أكد شهود العيان أن خمس مسلحون استوقفوا السيارة قرب البنك و أشهروا الأسلحة الآلية علي السيارة و استولوا علي المبلغ و أطلقوا الرصاص علي فرد الأمن و طعنوا سائق السيارة بمطواة و قاموا بإطلاق أعيرة نارية علي الباب الزجاجي للبنك و فروا هاربين. و تم القبض علي عامل بوفية و موظف يعملون بالشركة و اعترفا بالقيام بالعملية .