جامعة عين شمس تنظم تأبين لعميد كلية الطب.. الأربعاء

تنظم جامعة عين شمس حفل تأبين للمرحوم الدكتور ممدوح الكفراوى عميد كلية الطب، صباح الأربعاء المقبل، بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور حفل التأبين الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق، ومحافظ القاهرة، ووزير الصحة الأسبق الدكتور عوض تاج الدين.

ويعتبر الكفراوى أول عميد منتخب لكلية الطب بعد ثورة 25 يناير، وكان له دور بارز فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس، واهتمامه بتنمية الموارد المالية للمستشفيات.